НКРЕКП та американська NARUC відновлюють програму партнерства

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, та Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств США (NARUC) відновлюють програму партнерства.

Про це йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Як повідомляється, під час онлайн-зустрічі представники NARUC анонсували початок масштабної програми підтримки для всіх енергетичних регуляторів у Європі та запросили представників НКРЕКП долучитися до участі. Метою зустрічі стало відновлення Програми gартнерства між НКРЕКП та NARUC за підтримки USAID.

Мета програми – поглиблення співробітництва регуляторів у трьох напрямках, спрямованих на подолання наслідків майбутньої енергетичної кризи 2022-2023 років. Серед них – зв’язки з громадськістю та комунікація, управління попитом, а також управління проєктами сонячної енергетики.

Крім того, представники NARUC висловили беззаперечну підтримку Україні й наголосили на готовності надавати й іншу допомогу НКРЕКП з нагальних для України питань.