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шахрайство (263) НБУ (8359)

Нацбанк попередив про нову схему шахрайства

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хакер,дані

Національний банк України попереджає про шахраїв, які нібито пропонують соціальну допомогу від НБУ.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"У соцмережах з’являються повідомлення, в яких шахраї стверджують, що Національний банк України нібито проводить благодійну акцію разом із фондом "Твоя опора" – всім українцям виплачується "соціально-індивідуальна виплата". Для заповнення заявки на виплату такої допомоги зловмисники пропонують перейти в шахрайський чат-бот. Наголошуємо, що Національний банк не здійснює жодних соціальних виплат!" – зазначили в НБУ.

Там нагадали, що нині НБУ проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ, але вона не передбачає здійснення виплат.

Автор: Галина Ялівець
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