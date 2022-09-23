Суд арештував 200 об’єктів нерухомості забудовника у справі про ухилення від податків на 140 мільйонів

За клопотанням Київської міської прокуратури суд наклав арешт на майно забудовника, який підозрюється в ухиленні від сплати податків на 140 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Зокрема, ухвалою суду арештовано понад 200 об’єктів нерухомості, що належать підозрюваному – 33 земельні ділянки, 117 квартир, 78 нежитлових приміщень. Частину цього майна він намагався приховати шляхом переоформлення на підконтрольну юридичну особу.

Раніше Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру одному з найбільших забудовників в Київській області за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства, замовник будівництва декількох комплексів багатоквартирної житлової забудови у Києво-Святошинському районі Київської області організував схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час реалізації квартир та нежитлових приміщень у новобудовах він декларував отримані кошти як доходи фізичної особи, не оформлюючи свою діяльність як підприємницьку. Таким чином у період з 2019 по 2021 роки продано близько 900 квартир та приміщень комерційного призначення у новобудовах, та не сплачено понад 140 млн грн податків.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели низку обшуків, вилучили грошові кошти у різній валюті на загальну суму понад $3 млн. За клопотанням прокурора на ці кошти накладено арешт та їх передано в управління АРМА.