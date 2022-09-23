НАБУ повідомило про підозру меру Білої Церкви

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 23 вересня повідомили про підозру чинному міському голові одного з населених пунктів Київської області у завданні 8,7 млн грн збитків територіальній громаді.

Як повідомляє пресслужба САП, про підозру також повідомлено двом його спільникам.

За даними слідства, у 2018 році співвласник недобудови запропонував міському голові придбати вищезгадану нерухомість для потреб міста за 24 млн грн.

"Незважаючи на те, що ціна суттєво перевищувала реальну вартість, очільник міста погодився на пропозицію. Задля приховання значної переплати співвласник приміщення забезпечив підроблення звіту про оцінку майна. Мер міста у свою чергу, використовуючи своє службове становище, забезпечив розгляд та голосування за прийняття рішення про надання дозволу на придбання приміщення депутатами міськради", – зазначається у повідомленні.

Проведеною у справі експертизою підтверджено збитки внаслідок цієї схеми на суму понад 8,73 млн гривень.

За даними видання "Слово і діло", йдеться про мера Білої Церкви Геннадія Дикого.

Дії міського голови кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою") та ч.4. ст. 358 ("Пособництво у підробленні документів") Кримінального кодексу України. Власнику недобудови інкриміновано ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Оцінювачу - ч. 2 ст. 358 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Оскільки місце перебування співвласника недобудови невідоме, про підозру йому повідомили заочно.