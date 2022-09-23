Опалювальний сезон: Влада Києва оголосила тендер на закупівлю пересувних котелень на дизпаливі за 330 мільйонів

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" почало процедуру закупівлі транспортабельних котелень на дизельному паливі очікуваною вартістю 331 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі "Прозорро".

Як зазначається у тендерній документації, ці котли можна буде встановлювати у необхідних місцях для автономного опалення якихось будівель у випадку якщо російські агресори зруйнують мережі центрального опалення.

Дизельне паливо має убезпечити котельні від можливих перебоїв з поставками газу, які також можливі у випадку знеструмлення території міста.

Планується закупити котли тепловою потужністю 0,6 МВт та 1,8 МВт. Баки для дизельного палива мають бути розміром 6 кубометрів для менших котлів та 12 кубів для більших. Системи автоматизації котелень повинні мати GPS-модулі для передачі координат в диспетчерський пункт.

Очікувана вартість котлів потужністю 0,6 МВт становить 4,91 млн грн за штуку, котельні на 1,8 МВт – 12,49 млн грн.

Читайте також: Опалювальний сезон: Влада Львова купує сотні буржуйок і дрова

Як зауважує видання, умови конкурсу є дуже жорсткими, оскільки процедура закупівлі спрощена. Учасникам дається лише тиждень на уточнення у замовника різних нюансів закупівлі та вже 3 жовтня потенційні учасники торгів мають подати свої тендерні пропозиції. Після того і буде проведено аукціон. На виготовлення котлів також небагато часу – вони мають бути у замовника вже 20 листопада.

У "Прозорро" мало даних про закупівлі транспортабельних котелень на дизпаливі. Відомо, що Краматорський "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" у серпні купив дві блочно-транспортабельні котельні на рідкому паливі БТК(д)-120 меншої потужності 0,12 МВт по 1,45 млн грн. Постачальником було северодонецьке ТОВ "Святовіт-лтд".

Трохи більше даних про придбання газових котелень. Наприклад, комунальники Коломиї (Івано-Франківська обл.) у серпні купили дві газові котельні потужністю 0,225 МВт кожна по 2,9 млн грн за штуку.

Комунальники Василькова (Київська обл) у липні купили модульну транспортабельну котельню на газу КМ-2-800-Т/гн-КОЛВІ-650 потужністю 0,76 МВт за 2,05 млн грн.