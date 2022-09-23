Опалювальний сезон: Влада Києва оголосила тендер на закупівлю пересувних котелень на дизпаливі за 330 мільйонів
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Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" почало процедуру закупівлі транспортабельних котелень на дизельному паливі очікуваною вартістю 331 млн грн.
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі "Прозорро".
Як зазначається у тендерній документації, ці котли можна буде встановлювати у необхідних місцях для автономного опалення якихось будівель у випадку якщо російські агресори зруйнують мережі центрального опалення.
Дизельне паливо має убезпечити котельні від можливих перебоїв з поставками газу, які також можливі у випадку знеструмлення території міста.
Планується закупити котли тепловою потужністю 0,6 МВт та 1,8 МВт. Баки для дизельного палива мають бути розміром 6 кубометрів для менших котлів та 12 кубів для більших. Системи автоматизації котелень повинні мати GPS-модулі для передачі координат в диспетчерський пункт.
Очікувана вартість котлів потужністю 0,6 МВт становить 4,91 млн грн за штуку, котельні на 1,8 МВт – 12,49 млн грн.
Як зауважує видання, умови конкурсу є дуже жорсткими, оскільки процедура закупівлі спрощена. Учасникам дається лише тиждень на уточнення у замовника різних нюансів закупівлі та вже 3 жовтня потенційні учасники торгів мають подати свої тендерні пропозиції. Після того і буде проведено аукціон. На виготовлення котлів також небагато часу – вони мають бути у замовника вже 20 листопада.
У "Прозорро" мало даних про закупівлі транспортабельних котелень на дизпаливі. Відомо, що Краматорський "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" у серпні купив дві блочно-транспортабельні котельні на рідкому паливі БТК(д)-120 меншої потужності 0,12 МВт по 1,45 млн грн. Постачальником було северодонецьке ТОВ "Святовіт-лтд".
Трохи більше даних про придбання газових котелень. Наприклад, комунальники Коломиї (Івано-Франківська обл.) у серпні купили дві газові котельні потужністю 0,225 МВт кожна по 2,9 млн грн за штуку.
Комунальники Василькова (Київська обл) у липні купили модульну транспортабельну котельню на газу КМ-2-800-Т/гн-КОЛВІ-650 потужністю 0,76 МВт за 2,05 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
"Прозорро", кажешь?