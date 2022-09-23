Підготовка до зими: Держлісагентство вирішило закупити промислові дровоколи

Державне агентство лісових ресурсів України планує найближчим часом закупити партію потужних промислових дровоколів.

Про це голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець написав на своїй сторінці в мережі Faceboоk.

Він відзначив, що ціни на дрова стрімко зростають, на відміну від ділової деревини.

"Донедавна дрова для багатьох наших державних підприємств були побічним, "соціальним" напрямком. Суто локальним продуктом, орієнтованим на місцевого споживача. Тепер дрова – це одночасно одна зі складових енергетичної безпеки держави і комерційно цікава тема", – наголосив Болоховець.

Водночас голова Держлісагентства визнав, що якість дров в Україні не відповідає європейським стандартам.

"Європейський споживач купує здебільше дрова, готові для використання і просушені до оптимального рівня вологості. Це гарантує максимальну тепловіддачу. Ми в Україні основу частку дров сьогодні продаємо в лісі "з пили", "високий сезон" припадає на осінь, коли погодні умови вже не дають можливості до настання опалювального сезону якісно просушити деревину", – пояснив керівник держагентства.

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За його словами, у цій ситуації потрібні інвестиції у обладнання для переробки та сушки, що дасть "можливість виходити на ринок з продуктом "експортної" якості – вже колотими дровами відповідної вологості".

Крім того, потрібне залучення фінансування для того, щоб у лісогосподарських підприємств вистачало обігових коштів проводити заготівлю і переробку рівномірно протягом року, не орієнтуючись лише на фактор сезонного попиту.

"Ми вже почали рухатися в цьому напрямку. Підприємствами Держлісагентства в найближчий час буде закуплена партія потужних промислових дровоколів", – додав Болоховець.

Як повідомлялося, у липні Держлісагентство зібрало заявки на постачання понад 7 млн кубометрів дров, що у декілька разів більше, ніж зазвичай за опалювальний сезон використовують українські споживачі.