Росіяни почали масово знімати готівку після оголошення мобілізації Путіним

Центробанк РФ зафіксував різке зростання попиту на готівку у росіян після введеної указом російського президента Путіна часткової мобілізації.

За даними ЦБ РФ, за добу 22 вересня обсяг готівки в обігу зріс одразу на 132,1 мільярдів рублів, що в 9 разів більше, ніж попереднього дня 21 вересня (14,2 млрд рублів), пише російський Forbes.

Востаннє цей показник був більшим 4 березня, коли обсяг готівки підскочив на 151,5 млрд руб.

Водночас зростання попиту на готівку в Росії 22 вересня значно менше рекордного показника, який був зафіксований після ухвалення Путіним рішення про повномасштабне вторгнення в Україну – 25 лютого попит на готівку досягав 1,4 трлн рублів за добу.

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За словами опитаних РБК експертів, технічно статистика ЦБ РФ показує весь обсяг готівки, випущеної в обіг через каси та банкомати банків, проте ці цифри близькі до обсягів зняття готівки населенням та підприємствами, оскільки банки поповнюють каси залежно від попиту клієнтів.

Як зазначає видання, загалом на початку кризи росіяни активно знімали гроші з депозитів та рахунків у банках: трохи більше ніж за тиждень з 24 лютого обсяг готівки підвищився на 2,9 трлн рублів, проте їх відтік зупинився після підвищення російським Центробанком ключової ставки до 20%. У зв'язку з зростанням ставки зросли і ставки депозитів у банківському секторі. Крім того, з 9 березня ЦБ запровадив тимчасову заборону на продаж банками іноземної валюти.

У середині квітня ЦБ РФ дозволив продавати валюту фізособам, проте лише в обсягах, які надійшли до банків після 9 квітня. 20 травня ЦБ РФ зняв усі обмеження щодо продажу росіянам готівки, залишивши лише колишні обмеження для доларів та євро, наразі їх продовжили до 9 березня 2023 року.