Німеччина закликала ЄС ухвалити спільне рішення щодо росіян, які тікають від мобілізації

Німецький уряд хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті".

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

Той факт, що багато російських чоловіків намагаються ухилитися від військової служби в Україні, є "хорошим знаком", заявив речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт у Берліні.

Тепер, за його словами, завдання полягає в пошуку "життєздатного рішення" разом із іншими країнами ЄС. У цій особливій ситуації недостатньо просто вказати, що будь-хто, кому вдасться в’їхати в країну, може подати заяву на надання притулку, зазначив речник.

Однак у кожному окремому випадку мотиви відмови від військової служби завжди повинні бути перевірені перед допуском у країну, щоб уникнути прибуття шпигунів, підкреслив Хебештрайт.

Поки ні в Німеччині, ні на рівні ЄС не планується спеціальна програма прийому або так звані гуманітарні візи для російських ухилянтів від армії "з міркувань совісті".

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, Німеччина наразі прийняла 438 осіб з Росії в рамках програми, розробленої для надання захисту дисидентам, журналістам і вченим, які перебувають у групі особливого ризику. Речник міністерства Максиміліан Калл заявив, що практика прийняття рішень Федеральним відомством у справах міграції та біженців щодо шукачів притулку з Росії вже була змінена у квітні таким чином, що "відмова від військової служби з міркувань совісті зазвичай є причиною для захисту".

Раніше повідомлялося, що з міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам РФ, які ухиляються від мобілізації.

Пізніше стало відомо, що на найближчі прямі рейси з Москви до Стамбула, Єревану, Баку та інших сусідніх з Росією країн, для виїзду до яких не потрібна віза, вже закінчилися авіаквитки.

Вранці 21 вересня російський президент Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.