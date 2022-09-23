Нацбанк оштрафував фінустанову за порушення вимог "колекторського" закону

Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (в частині вимог щодо етичної поведінки) з боку ТОВ "Сіроко Фінанс".

Як повідомляє пресслужба НБУ, таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 23 вересня.

"Йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених статтею 25 закону "Про споживче кредитування". У зв’язку з цим до ТОВ "Сіроко Фінанс" Національний банк застосував захід впливу у вигляді накладення штрафу у мінімальному розмірі 51 тис. грн за порушення встановлених законом вимог щодо етичної поведінки", - зазначається у повідомленні.

Водночас в НБУ наголосили, що у період дії воєнного стану ТОВ "Сіроко Фінанс" продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до наявних ліцензій.