Нацбанк оштрафував фінустанову за порушення вимог "колекторського" закону
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Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (в частині вимог щодо етичної поведінки) з боку ТОВ "Сіроко Фінанс".
Як повідомляє пресслужба НБУ, таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 23 вересня.
"Йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених статтею 25 закону "Про споживче кредитування". У зв’язку з цим до ТОВ "Сіроко Фінанс" Національний банк застосував захід впливу у вигляді накладення штрафу у мінімальному розмірі 51 тис. грн за порушення встановлених законом вимог щодо етичної поведінки", - зазначається у повідомленні.
Водночас в НБУ наголосили, що у період дії воєнного стану ТОВ "Сіроко Фінанс" продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до наявних ліцензій.
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