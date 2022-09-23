Країни Балтії готові до відключення від енергосистеми Росії, – естонський оператор

Якщо Росія вирішить відключити країни Балтії від своєї енергосистеми, Естонія, Латвія та Литва зможуть синхронізувати свою електричну мережу з енергосистемою континентальної Європи максимум за 6-12 годин.

Про це заявив голова естонського мережевого оператора Elering Тааві Вескімягі на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми досягли початкової готовності до того, щоб протягом 6-12 годин синхронізуватися з мережею континентальної Європи через литовсько-польське з'єднання", – сказав Вескімягі.

За його словами, правова база для такого кроку готова, також проведено підготовку до підтримки мережі країн Балтії через польсько-шведське з'єднання.

Відключення від російської мережі за планом має відбутися наприкінці 2025 року, проте існує ризик того, що Росія може відключити країни Балтії від своєї мережі раніше, вважає Вескімягі. Ризик зросте, якщо Калінінградська область зможе незалежно підтримувати свою мережу та частоту і їй більше не загрожуватиме відключення країнами Балтії від своєї мережі.

Побоювання у зв'язку з можливістю відключення країн Балтії від єдиної з Росією електросистеми висловила прем'єр-міністерка Кая Каллас. Вона заявила: "Що холоднішою буде погода, то більшою буде спокуса Росії використовувати такі методи".

Раніше повідомлялося, що європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E 20 вересня збільшила доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою на 50 МВт у нічні години.

Як повідомлялося, напочатку вересня ENTSO-E збільшило загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години до 300 МВт, а в нічні години він залишався на рівні 250 МВт.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.