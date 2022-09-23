Урожай основних культур перевищив 30 мільйонів тонн, – Мінагрополітики

Українські аграрії до 23 вересня зібрали 30,26 млн тонн основних сільськогосподарських культур (+0,6 млн тонн за тиждень) із загальної площі 9,1 млн га (+0,1 млн га).

Про це йдеться в інформації Міністерства аграрної політики та продовольства.

За тиждень загальна площа сільгоспугідь, із яких зібрано врожай, збільшилася менш ніж на 1% і склала близько 61% від запланованих площ.

У розрізі культур завершено збирання ячменю та ріпаку. Пшениця зібрана з 99% площ, горох – з 98%, просо – з 64% (+6 процентних пунктів за тиждень), гречка – з 40% (+6 п.п.), соняшник – з 14% (+4 п.п.), соя – з 6% (+1 п.п.), цукрові буряки – 5% (+2 п.п.), кукурудза – до 1%.

За даними Мінагрополітики, остаточний обсяг урожаю ячменю в поточному сезоні становив 5,5 млн тонн з 1,6 млн га, ріпаку – 3,1 млн. тонн з 1,96 млн га.

Крім того, до 23 вересня сумарно намолочено 19,2 млн тонн пшениці (без змін за тиждень) з 4,7 млн га, 1,29 млн тонн соняшника (+370 тис. тонн) з 478 тис. га (+194 тис. га). га), 469 тис. тонн цукрових буряків (+135 тис. тонн) з 9,2 тис. га (+3 тис. га), 250,7 тис. тонн гороху (без змін) із 109,4 тис. га, 228 тис. тонн сої (+56 тис. тонн) із 97,7 тис. га (+26,2 тис. га), 68,1 тис. тонн проса (+9,5 тис. тонн) із 28,8 тис. тонн га (+2,9 тис. га), 66,1 тис. тонн гречки (+7,6 тис. тонн) з 47,2 тис. га (+6,7 тис. га), а також 92,2 тис. тонн кукурудзи (+28,5 тис. тонн) із 20,9 тис. га (+8,7 тис. га).

За даними міністерства, середня врожайність по всіх культурах у поточному сезоні склала 38,4 ц/га, у тому числі кукурудзи – 44,1 ц/га, пшениці – 41,0 ц/га, ячменю – 34,7 ц/га, ріпаку – 28,5 ц/га, гороху – 22,9 ц/га, сої – 23,3 ц/га, проса – 23,7 ц/га, соняшнику – 19,2 ц/га, гречки – 14,0 ц/га, цукрових буряків – 512 ц/га.

Раніше повідомлялося, що Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.

Однак перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький ще на початку червня озвучував прогноз, що урожай у 2022 році в Україні становитиме орієнтовно 65 млн тонн, зокрема буде зібрано до 50 млн тонн зернових та 15-15,3 млн тонн олійних культур.

Своєю чергою Українська зернова асоціація прогнозує, що цьогоріч Україна може отримати 69,4 млн тонн зернових та олійних з площі близько 19,1 млн га.

За даними Держстату, сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше. Зокрема, врожай пшениці склав 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю – 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи – в 42,11 млн тонн (+39%).