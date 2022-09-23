Volkswagen розглядає перенесення виробництва з Німеччини через брак газу

Volkswagen AG не відкидає можливості перенесення виробництва з Німеччини й Східної Європи в разі, якщо проблему дефіциту газу в регіоні не буде розв’язано.

Про це пише Bloomberg, передає enkorr.

Як зазначається, це одна з опцій, яку компанія розглядає на середньострокову перспективу.

Крім Німеччини, автовиробник має заводи в таких країнах як Чехія і Словаччина, залежність яких від постачання російського газу дуже велика, зазначає Bloomberg.

"Як альтернативи на середньострокову перспективу ми думаємо про більшу локалізацію операцій, релокацію виробничих потужностей або технічні варіанти, які вже стали звичайною практикою в контексті проблем, пов'язаних із нестачею напівпровідникових компонентів та інших складнощів у ланцюжках постачань", – заявив директор із закупівель VW Ген У.

Країни південного заходу Європи або держави на півночі регіону, які мають вихід до моря, можуть виявитися головними бенефіціарами релокації виробництва VW, оскільки мають найкращий доступ до постачань скрапленого природного газу, уточнив представник VW.

VW вже має заводи в Португалії, Іспанії й Бельгії – країнах, де є термінали для прийому СПГ.