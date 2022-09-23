Пенсійний фонд нагадав про підвищення виплат для трьох категорій пенсіонерів

З 1 жовтня буде зросте мінімальна пенсія за віком для громадян, які мають повний страховий стаж, а також почнеться виплата щомісячної доплати до пенсії громадянам віком понад 70 років.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Зокрема, з 1 жовтня у зв’язку із підвищенням мінімальної зросте мінімальний розмір пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли віку 65 років і більше та які мають страховий стаж чоловіки не менше 35 років, жінки – не менше 30 років. З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у таких пенсіонерів становитиме 2 680 грн.

Крім того, з 1 жовтня отримувачам пенсії, яким виповнилося 70 років, буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн (в межах 10340,35 грн), до досягнення ними віку 75 років. Для них також встановлюється мінімальна пенсійна виплата на рівні 3000 грн за наявності повного страхового стажу або пропорційно набутому страховому стажу.

Також з 1 жовтня відбудеться збільшення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4396 грн до 6532,50 грн. Для інших – в залежності від групи інвалідності та звання – від 4186 грн до 5986,50 грн. До мінімального розміру пенсії по інвалідності встановлюються надбавки, доплати і підвищення, передбачені законодавством.