БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
583 відвідувача онлайн
Новини Соціальна політика
29 901 21
пенсіонери (402) Пенсійний фонд (369) пенсія (623)

Пенсійний фонд нагадав про підвищення виплат для трьох категорій пенсіонерів

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

пенсія

З 1 жовтня буде зросте мінімальна пенсія за віком для громадян, які мають повний страховий стаж, а також почнеться виплата щомісячної доплати до пенсії громадянам віком понад 70 років.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Зокрема, з 1 жовтня у зв’язку із підвищенням мінімальної зросте мінімальний розмір пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли віку 65 років і більше та які мають страховий стаж чоловіки не менше 35 років, жінки – не менше 30 років. З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у таких пенсіонерів становитиме 2 680 грн.

Крім того, з 1 жовтня отримувачам пенсії, яким виповнилося 70 років, буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн (в межах 10340,35 грн), до досягнення ними віку 75 років. Для них також встановлюється мінімальна пенсійна виплата на рівні 3000 грн за наявності повного страхового стажу або пропорційно набутому страховому стажу.

Також з 1 жовтня відбудеться збільшення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4396 грн до 6532,50 грн. Для інших – в залежності від групи інвалідності та звання – від 4186 грн до 5986,50 грн. До мінімального розміру пенсії по інвалідності встановлюються надбавки, доплати і підвищення, передбачені законодавством.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+9
Пенсионный фонд Украины -самая колаборантская организация Украины .Эти птенчики путина - пачкают грязью и безчестием державу ,потому что вместо соцобеспечения превратились в карательный орган держави .Это само лоно и очаг партии регионов .Наказывая простых граждан пенсией ниже прожиточного уровня -а это 70% -они показывают детям этих людей -так будет и с вами ,так же выжмут ваши жизни и и также вами подотрут зад .Теперь ясно как эта организация извращает идеологию защиты страны -убивают мотивацию защиты страны на корню .Уничтожен архив данных о трудовой деятельности людей -это одно из первых преступлений .Военкомы могут поучится у этих коллег и тоже уничтожить архив -говоря в лицо выжившему солдату -а ты докажи ,что воевал ! архив хранится только 3 года !Где шрамы от осколков и пуль !Наш пенсионный фонд -это пятая колонна путина гитлера .Именно из-за их скотского отношения к населению Украины ,русский гитлер ожидал ,что его будут встречать с цветами . Печально всё это .
показати весь коментар
24.09.2022 09:51
+7
2100₴ - цього не вистачає навіть на харчі. Живу на борошні - печу сам хліб - та на крупах, що подорожчали в три-чотири рази. За електрику борг 4000 та привату винен вже сто тищ - напочатку то було шість тищ, які пішли на ліки в екстренному випадку великої крововтрати, але проценти швидко довели борг до астрономічних розмірів - мені вже байдуже чи сто там тищ, чи вже сто мільйонів - йдуть вони під три чорти! хі хі К
показати весь коментар
24.09.2022 19:33
+5
Я інвалід першої групи вже 6 років. За цей час мені підвищили пенсію лише два рази, кожного разу лише компенсація за інфляцію. Думаю, що за весь цей термін моя пенсія знецінилась вже десь в два рази.
Чи маю я дякувати своїй державі за таке піклування?
показати весь коментар
23.09.2022 20:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я інвалід першої групи вже 6 років. За цей час мені підвищили пенсію лише два рази, кожного разу лише компенсація за інфляцію. Думаю, що за весь цей термін моя пенсія знецінилась вже десь в два рази.
Чи маю я дякувати своїй державі за таке піклування?
показати весь коментар
23.09.2022 20:01 Відповісти
Є люди, яким не пощастило у житті, зараз таких багато. Радійте тому, що є, якщо ви в безпеці відносній.
показати весь коментар
24.09.2022 21:33 Відповісти
В мене стаж 29років 9місяців. Повністю відпрацьований стаж по роботі з особливо шкідливими, небезпечними і тяжкими умовами праці. Тобто 1 сітка. І що ? тепер це скасовано?
показати весь коментар
24.09.2022 04:10 Відповісти
Пенсионный фонд Украины -самая колаборантская организация Украины .Эти птенчики путина - пачкают грязью и безчестием державу ,потому что вместо соцобеспечения превратились в карательный орган держави .Это само лоно и очаг партии регионов .Наказывая простых граждан пенсией ниже прожиточного уровня -а это 70% -они показывают детям этих людей -так будет и с вами ,так же выжмут ваши жизни и и также вами подотрут зад .Теперь ясно как эта организация извращает идеологию защиты страны -убивают мотивацию защиты страны на корню .Уничтожен архив данных о трудовой деятельности людей -это одно из первых преступлений .Военкомы могут поучится у этих коллег и тоже уничтожить архив -говоря в лицо выжившему солдату -а ты докажи ,что воевал ! архив хранится только 3 года !Где шрамы от осколков и пуль !Наш пенсионный фонд -это пятая колонна путина гитлера .Именно из-за их скотского отношения к населению Украины ,русский гитлер ожидал ,что его будут встречать с цветами . Печально всё это .
показати весь коментар
24.09.2022 09:51 Відповісти
так оно и есть,опустили народ за черту нищеты и удивляются, почему рады путлеру, который обещает большую пенсию и дешевле газ
показати весь коментар
25.09.2022 15:21 Відповісти
И детьми вашими подотрут и внуками,пока мы не поймём,что каждый должен сам позаботится о себе в жизни и не позволять собой жопу подтирать.Не позволяйте все решать за себя.Не будьте зеленью.
показати весь коментар
24.09.2022 14:22 Відповісти
багато людей скалічіло в умовах важкої шкідливої праці та нищівної бідності, коли втрачаєш здоров'я катастрофічно. Я за все життя не випив ні краплі спиртного, не викурив жодної цигарки, в молодості активно займався спортом, але ще юнаком надірвався на важкій роботі та все життя не знав, що по-суті, інвалід - оце тільки нещодавно взагалі звалився з ніг - то якимось дивом лікарі дали групу пожиттєво, хоча перед тим вимагали півтори тищі євро хабаря
показати весь коментар
24.09.2022 19:38 Відповісти
"каждый должен сам позаботится о себе в жизни"
Но не каждый может родиться наново, чтобы позаботится о себе в теперешней жизни

Люди жили и подчинялись тем правилам, которые были, когда они были молодыми. Хотя дюди тоже тогда как могли о себе заботились - откладывали денюжку на "черный день "на книжку и в один "прекрасный день" эти денюжки сгорели.
Их сожгло государство
Мои родители по копеечкам копили и во многом себе отказывали, работая в цехах судостроительного завода. Стали инвалидами

Как вы предлагаете этим людям , которым сейчас 60 70-80 начать заботится о себе самим?

Этих людей обрекают на голодную смерть
показати весь коментар
25.09.2022 11:12 Відповісти
Тем, кому за 60+ и кто голосовал за ЗЄ, привет от его скотины слуги Третьяковой, которая от имени слуг занимается социалкой
показати весь коментар
25.09.2022 11:20 Відповісти
Или воспользуйтесь советом еще одного урода из Слуг - продайте свою собачку, если она у вас есть и если она породистая

Прожить на пенсию: "Слуга народа" посоветовал продать собаку элитной породы, чтобы оплатить коммуналку

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ 2020,
выступление Евгения Брагаря в эфире ток-шоу "Голос народа"
показати весь коментар
25.09.2022 11:27 Відповісти
Да вы на рожу этой крашеной выдры Третьяковой гляньте! На ее рыговскую сущность и продажность
показати весь коментар
10.10.2022 03:20 Відповісти
Мне,кстати,под 70.И да,голодная смерть - это один из вариантов излечения общества от пофигизма.Мы выберем этого,потому что он уже нажрался или дал суповой набор или поставил качели во дворе или по приколу или прочий бред.А зачем я буду вникать,как мои интересы с его программой стыкуется или вообще пусть они обо мне заботятся,а моё дело бухать и махать кайлом.Вот и назаботились - у них,оказывается,совести нет.Да вы шо! И это так везде и всегда.В Англии при переходе к ткацким фабрикам умерло от голода около 300 тыс.ткачей!Этот факт практически породил профсоюзное движение - способ выжить коллективно.(это были не совковые пародии).Думай-те
показати весь коментар
30.09.2022 17:06 Відповісти
2100₴ - цього не вистачає навіть на харчі. Живу на борошні - печу сам хліб - та на крупах, що подорожчали в три-чотири рази. За електрику борг 4000 та привату винен вже сто тищ - напочатку то було шість тищ, які пішли на ліки в екстренному випадку великої крововтрати, але проценти швидко довели борг до астрономічних розмірів - мені вже байдуже чи сто там тищ, чи вже сто мільйонів - йдуть вони під три чорти! хі хі К
показати весь коментар
24.09.2022 19:33 Відповісти
багато людей працює не офіційно, отримують зарплати в конвертах.. , колись працювали в колхозі за трудодні, мінімалку, ..за пайку....це також впливає на розмір пенсії в старості...
але такий рівень мінімальної пенсії - це злочин проти людськості..
показати весь коментар
25.09.2022 16:27 Відповісти
Знову іде несправедливіть по доплаті тим,кому за 70,75,80.років Одним доплачують,іншим ні Це приниження тих спеціалістів,хто більше має стажу,з тими "неробами" і неучами.
показати весь коментар
26.09.2022 11:31 Відповісти
Твари что бы вам число 35 выбить на ваших дурных головах,большую надбавку получают те у кого и так высокие пенсии а как прожить на 50 долларов расскажите.Не было в ссср разбега в зарплатах в 11 раз,все выдумки подлецов предыдущей власти.
показати весь коментар
26.09.2022 11:59 Відповісти
А теперешняя не при чем?!
Но такого ужаса как твориться сейчас, при этой власти, не было не при какой
показати весь коментар
28.09.2022 16:42 Відповісти
 
 