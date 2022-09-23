Гетманцев розповів про експорт зерна через фіктивні компанії

Державна митна служба України спільно Державною податковою службою за тиждень запобігли експорту "чорного" зерна більш ніж 50 фіктивних компаній.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Шахраї, скуповуючи у фермерів зерно без документів за "чорний" кеш, намагалися вивезти його через фіктивні компанії за кордон без подальшого повернення валютної виручки та сплати державі, що воює, податків", – написав Гетманцев.

Він додав, що зараз важливо виявити та припинити діяльність усіх без виключення організованих злочинних угруповань, що крадуть гроші у армії, вивозячи з країни зерно.

Як повідомлялося, що в п’ятницю, 23 вересня, з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" у межах "зернової ініціативи" відправились ще 11 суден.