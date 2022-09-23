Гетманцев розповів про експорт зерна через фіктивні компанії
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Державна митна служба України спільно Державною податковою службою за тиждень запобігли експорту "чорного" зерна більш ніж 50 фіктивних компаній.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Шахраї, скуповуючи у фермерів зерно без документів за "чорний" кеш, намагалися вивезти його через фіктивні компанії за кордон без подальшого повернення валютної виручки та сплати державі, що воює, податків", – написав Гетманцев.
Він додав, що зараз важливо виявити та припинити діяльність усіх без виключення організованих злочинних угруповань, що крадуть гроші у армії, вивозячи з країни зерно.
Як повідомлялося, що в п’ятницю, 23 вересня, з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" у межах "зернової ініціативи" відправились ще 11 суден.
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