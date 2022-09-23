Затриманий на хабарі нардеп від "Слуги народу" викинув обвинувальний акт з вікна свого позашляховика, – НАБУ. ВIДЕО

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 23 вересня скерували до суду справу стосовно народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних, якого викрили у січні на отриманні хабаря за сприяння у закупівлі обладнання для лікарень Житомирщини.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, обвинувальний акт вручили напередодні.

На відео вручення обвинувального акта, оприлюдненому НАБУ, видно, що підозрюваний відмовляється його отримувати, а згодом викидає із вікна позашляховика Toyota, на якому їде з місця події.

НАБУ не називає прізвища депутата, однак викладені у повідомленні обставини справи вказують на народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних. У липні НАБУ завершило слідство у його справі.

За даними слідства, нардеп отримав неправомірну вигоду за забезпечення перемоги у низці тендерів КП "Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради.

Зокрема, йдеться про проведений у 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн гривень. Вже після оплати лікарнею вартості обладнання депутат вимагав передати йому за сприяння у перемозі 558 тис. гривень, що складає 30% від суми договору.

За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів – 37,5 млн гривень (30% від вартості обладнання для проведення МРТ складає 11,25 млн гривень) та понад 398 тис. гривень – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

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Як повідомлялося, 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили народного депутата під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. Однак на місці вичнення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.

На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що знаходиться в лікарні, проте відмовився уточнювати, у якій саме. НАБУ змушене було оголосити його у розшук, після чого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.

Через дії нардепа та його адвоката обрання йому запобіжного загоду затягнулося до кінця травня. Врешті ВАКС відпустив Кузьміних під заставу у розмірі близько 50 тис. грн. Він досі є народним депутатом та входить до фракції "Слуга народу".