БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
559 відвідувачів онлайн
Новини ВладаКорупція
14 544 39
НАБУ (1374) Слуга народу (163) Кузьміних Сергій (9)

Затриманий на хабарі нардеп від "Слуги народу" викинув обвинувальний акт з вікна свого позашляховика, – НАБУ. ВIДЕО

Новини БізнесЦензор Влада Корупція

кузьминых

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 23 вересня скерували до суду справу стосовно народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних, якого викрили у січні на отриманні хабаря за сприяння у закупівлі обладнання для лікарень Житомирщини.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, обвинувальний акт вручили напередодні.

На відео вручення обвинувального акта, оприлюдненому НАБУ, видно, що підозрюваний відмовляється його отримувати, а згодом викидає із вікна позашляховика Toyota, на якому їде з місця події.

НАБУ не називає прізвища депутата, однак викладені у повідомленні обставини справи вказують на народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних. У липні НАБУ завершило слідство у його справі.

За даними слідства, нардеп отримав неправомірну вигоду за забезпечення перемоги у низці тендерів КП "Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради.

Зокрема, йдеться про проведений у 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн гривень. Вже після оплати лікарнею вартості обладнання депутат вимагав передати йому за сприяння у перемозі 558 тис. гривень, що складає 30% від суми договору.

За версією слідства, депутат у подальшому планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів – 37,5 млн гривень (30% від вартості обладнання для проведення МРТ складає 11,25 млн гривень) та понад 398 тис. гривень – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

Читайте також: Суд відпустив затриманого на хабарі нардепа від "Слуги нарду" під заставу у розмірі 50 тисяч гривень

Як повідомлялося, 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили народного депутата під час одержання хабаря у розмірі 558 тис. грн. Однак на місці вичнення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.

На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що знаходиться в лікарні, проте відмовився уточнювати, у якій саме. НАБУ змушене було оголосити його у розшук, після чого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.

Через дії нардепа та його адвоката обрання йому запобіжного загоду затягнулося до кінця травня. Врешті ВАКС відпустив Кузьміних під заставу у розмірі близько 50 тис. грн. Він досі є народним депутатом та входить до фракції "Слуга народу".

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Топ коментарі
+43
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника Московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
показати весь коментар
23.09.2022 16:15
+28
истинное лицо слуги народа)
показати весь коментар
23.09.2022 16:37
+27
Яке садити!
Конфіскувати все майно у нього і у всіх його родичів, відібрати громадянство і ***** за парєбрік!
Ще українці мають годувати цю свиню 10 років, нема куди гроші дівать чи що?
показати весь коментар
23.09.2022 16:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника Московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
показати весь коментар
23.09.2022 16:15 Відповісти
Борза скотиняка... треба років на 10 садити.
показати весь коментар
23.09.2022 16:21 Відповісти
Яке садити!
Конфіскувати все майно у нього і у всіх його родичів, відібрати громадянство і ***** за парєбрік!
Ще українці мають годувати цю свиню 10 років, нема куди гроші дівать чи що?
показати весь коментар
23.09.2022 16:46 Відповісти
У родичів?
А його рідний брат - Герой України... і справжній Герой, з ДАПу.
показати весь коментар
24.09.2022 10:58 Відповісти
всех мочить - Бог на том свете разберется
показати весь коментар
24.09.2022 18:33 Відповісти
На розмінування хряка !
показати весь коментар
23.09.2022 16:31 Відповісти
истинное лицо слуги народа)
показати весь коментар
23.09.2022 16:37 Відповісти
Классическое
показати весь коментар
25.09.2022 11:51 Відповісти
невольно возникает вопрос - народа какой страны они слуги?
показати весь коментар
23.09.2022 16:43 Відповісти
Они не служат никакому народу.
Они служат сами себе и за это еще и дополнительно получают в конвертах
показати весь коментар
25.09.2022 11:50 Відповісти
эта савсем другое...
показати весь коментар
23.09.2022 17:05 Відповісти
Тю, перезвонят из ОПы в суд, получит штраф, как Трухин и белым лебедем полетит на заседание фракции Слуг непонятно какого народа.
показати весь коментар
23.09.2022 17:11 Відповісти
Треба було відразу викинути його за актом,або хоча б викинути його з нардепів...Зеленському давно пора зробити чистку в "слугах",стільки пройшло часу,вже давно пора зрозуміти хто є "ху"...Лава запасних там довга,при бажанні можна її і збільшити.Не личить за спиною мати всяку корупційну та кримінальну сволоту...
показати весь коментар
23.09.2022 17:22 Відповісти
Та ну на! Зеленскому такие "меченые'" как раз и нужны, что бы протягивать очередные коррупционные законы. Этим можно не платить в конверте ни копья, за бесплатно две руки и две ноги тянуть будут.
показати весь коментар
23.09.2022 17:29 Відповісти
Ніззя! Саме таких "слуг" дебільний наріт вибрав у владу в 19-му на чолі з найвеличнішим слугою Зеленським.
показати весь коментар
23.09.2022 19:21 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 17:57 Відповісти
По назві слуги народа, а по поведінці хозяєва жизні.
Але все має свій початок і кінець
показати весь коментар
23.09.2022 18:10 Відповісти
Зелених ублюдків треба вбивати по законам воєнного часу. Інше не допомагає.
показати весь коментар
23.09.2022 18:58 Відповісти
він же чудово знає,що він недоторканий.завжди може пролунати характерний наркохриплий окрик: ша,сукі! нє трожтє пацана,он мой шестьорка!до речі,ніхто не звернув увагу,за 7 міс не постраждав жоден зеленоквартальний штукарь,жоден олігарх,жоден опезежопер,жоден російський агент,садист,диверсант,жоден пархатий? гинуть тільки українські патріоти і прості люди,яких пархаті наполеони звуть тєрпіламі....
показати весь коментар
23.09.2022 19:00 Відповісти
це волонтерів з Львова можна пошмонати. Оскера можна заарештувати
посадити бійців які не хотіли померати церез обнутих комбатів та комбригів
а підарасів трогати нізя
показати весь коментар
23.09.2022 19:33 Відповісти
довпойопи73%, ви це лайно у владу обрали вмєстє. тепер вам смєшно, чи ще нє?
показати весь коментар
23.09.2022 19:35 Відповісти
Який народ, такі і слуги!
показати весь коментар
23.09.2022 19:38 Відповісти
І чого всі так дивуються? Зразковий депутат. Навіть клейма ставити немає куди.
Невже не бачили кого вибирали?
показати весь коментар
23.09.2022 20:09 Відповісти
а вони і справді не бачили ... галасувальники що списки дивились ??? вони на ікону молились ..
показати весь коментар
23.09.2022 20:33 Відповісти
вони голосували і за його рідного брата
показати весь коментар
24.09.2022 10:59 Відповісти
Ребрендинг: слуги народа переименовываются в свиньи народа. Аббревиатура та же, суть та же, ничего не изменилось. Только суть вынесена в заголовок, для большей читабельности и понимания ситуации.
показати весь коментар
23.09.2022 20:33 Відповісти
вони, мля, думають, що вони безсмертні...
показати весь коментар
23.09.2022 20:54 Відповісти
Стадо баранів вибрали собі "слуг"...хоч поржем
показати весь коментар
23.09.2022 21:26 Відповісти
ВСУ должно пристрелить собаку!
показати весь коментар
23.09.2022 23:29 Відповісти
и выкинуть его тело на помойку
показати весь коментар
23.09.2022 23:32 Відповісти
Ничего,после войны разберемся кто есть кто.
показати весь коментар
24.09.2022 10:14 Відповісти
558 тис. - это 30% от 40 млн? Век живи - век учись.
показати весь коментар
24.09.2022 10:30 Відповісти
Страх втратив Кузя! Надіється на високих покровителів. Ну- ну! До пори, до часу...
показати весь коментар
24.09.2022 11:31 Відповісти
Передовий боєць загону найкорумпованішого єврейчика Щеневтіка
показати весь коментар
24.09.2022 18:29 Відповісти
їх треба знищувати фізично
показати весь коментар
24.09.2022 19:27 Відповісти
яких тільки пройдисвітів зелена пошесть не назбирала до себе. Тут тобі і корупціонери, і зрадники України, і продавці гумдопомоги, і бійці батальйону "Монако".... Люди за кого ви голосували в 2019? Хотіли по приколу, ну то тепер дуже прикольно.
показати весь коментар
25.09.2022 10:57 Відповісти
І всі все схавали. У нас так захопилися війною, що ці тварюки себе зовсім безкарними почувають. У мене взагалі таке враження, що нашому народу простіше з зовнішнім ворогом розібратися, ніж пристрелити якусь гниду в тилу.
показати весь коментар
25.09.2022 11:34 Відповісти
"Явропа"
показати весь коментар
25.09.2022 11:36 Відповісти
Зебики зовсім знахабніли! Яка реакція янелоха!
показати весь коментар
25.09.2022 16:22 Відповісти
 
 