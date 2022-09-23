Банк Ради Європи відновив випуск облігацій на 1 мільярд євро для допомоги українським біженцям

Банк розвитку Ради Європи (CEB) відновив випуск своєї семирічної облігації соціального впливу (SIB) на суму 1 млрд євро після того, як Банк Литви інвестував 100 млн євро.

Про це повідомила пресслужба CEB, передає Європейська правда.

Зазначається, що CEB випустив облігації соціального впливу у квітні цього року у відповідь на кризу біженців, спричинену війною в Україні, та щоб допомогти своїм державам-членам надати підтримку мільйонам людей, які шукають безпеки.

Голова правління Банку Литви Гедімінас Шимкус зазначив, що Банк Литви інвестував 100 млн євро у SIB і виручені кошти переважно підуть на допомогу українським біженцям у різних країнах.

"Із початком війни в Україні Банк Литви прагнув активно допомагати країні та її народу, тож ми перебуваємо у тісному контакті з Національним банком України. Ми повністю підтримуємо Україну. Наприкінці року ми також плануємо випустити срібну колекційну монету, кошти від якої також будуть спрямовані на потреби України", – зазначив Шимкус.

На сьогодні Литва прийняла понад 65 тис. біженців з України.

Банк розвитку Ради Європи був першим багатостороннім банком розвитку, який надав гранти для негайної допомоги біженцям з України, а потім кредити для забезпечення їхньої довгострокової інтеграції.

На цей момент він схвалив 6,4 млн євро у вигляді грантів і 1,3 млрд євро – у вигляді кредитів для задоволення довгострокових потреб біженців і приймаючих країн.