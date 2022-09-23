"Укренерго" замовило реконструкцію ЛЕП для експорту електроенергії до Польщі за 240 мільйонів
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НЕК "Укренерго" затвердило "Корпорацію виробничих та комерційних підприємств "Союз" (Одеса) переможцем тендеру на реконструкцію лінії електропередач 750 кВ Хмельницька АЕС (ХАЕС) – Жешув з переведенням на напругу 400 кВ, яка дозволить Україні наростити експорт електроенергії до Польщі.
За даними у системі електронних закупівель Prozorro, "Союз" виграв аукціон з пропозицією 238,62 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Таким чином переможець аукціону випередив решту конкурентів: ТОВ "Чорноморенергоспецмонтаж" з пропозицією 240,36 млн грн, ТОВ "ЕДС-Інжиніринг" (263,6 млн грн) та представництво "Аліт Констракшн Груп" (263,63 млн грн).
Стартова очікувана вартість виконання робіт становила 263,8 млн грн. Роботи з реконструкції мають бути виконані до 30 грудня 2022 року.
За даними реєстру юридичних осіб, ТОВ "Корпорація виробничих та комерційних підприємств "Союз" належить Альоні Приходько, а керує нею Ігор Приходько. За даними ЗМІ, це - подружжя. До 2017 року Ігор Приходько разом із люксембурзькою компанією Soyuz Holding S.A. володів російським АТ "Енерго-будівельна корпорація "Союз", яке наразі ліквідовано.
Прокуратура підозрювала цю компанію у завищенні вартості устаткування при виконанні робіт з технічного переоснащення ПС-750 кВ "Західноукраїнська" на замовлення "Укренерго" у 2018-2019 роках, писали Наші гроші.
Як повідомлялося, поновлення роботи міждержавної ЛЕП ХАЕС-Жешув дозволить на 25-30% збільшити український експорт електроенергії. Лінія працюватиме у синхронному режимі, тобто доступ до неї матимуть усі учасники українського та європейського ринків. За оцінкою "Укренерго", запуск лінії потенційно дасть можливість Україні збільшити експорт електроенергії до Польщі до 1 ГВт.
"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних та міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.
Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС
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