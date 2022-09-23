Апеляційний суд виправдав колишнього керівника ДПЗКУ у справі про розтрату на 88 мільйонів гривень
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 23 вересня підтвердила рішення першої інстанції, яким колишнього керівника ПАТ "Державна зернова корпорація України" та двох директорів інших товариств визнано невинуватими у розтраті коштів корпорації у сумі понад 88 млн гривень.
Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), прокурори оскаржать це рішення суду в касаційному порядку.
"Прокурор САП не погоджується з позицією суду та після ознайомлення з повним текстом рішення суду апеляційної інстанції оскаржить виправдувальний вирок у Верховному Суді", – зазначається у повідомленні.
САП не називає прізвища обвинуваченого, однак обставини справи вказують, що йдеться про колишнього в.о. керівника ДПЗКУ Валерія Томіленка, якого ВАКС виправдав у вересні минулого року.
За версією слідства, у 2015 році Томіленко підписав два договори щодо поставки кукурудзи з ПАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" та ПАТ "Васильківхлібпродукт".
У подальшому очільник корпорації надав вказівку на перерахування коштів у сумі майже 50 млн гривень та 38,5 млн гривень, як передоплати на виконання вищезгаданих угод. Проте товар, який було заначено в договорах, був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації взагалі не мав наміру виконувати зазначені угоди. Як наслідок, держава в особі зернової корпорації втратила понад 88 млн гривень, які після перерахування як передоплати, були використані третіми особами на задоволення власних потреб.
Як повідомлялося, 26 липня 2016 року Томіленка затримали, а 22 серпня його заарештували з можливістю внесення застави у 5 млн грн. Наступного дня за Томіленка внесли заставу, а на рахунки держпідприємства повернули 34 млн грн.
У вересні 2019 року Святошинський райсуд передав справу до ВАКС, який через два роки виправдав Томіленка та двох інших підозрюваних у цій справі.
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