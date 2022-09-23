Туреччина шукатиме альтернативу російській платіжній системі "Мир" через санкції США, – Ердоган

На сьогоднішній нараді з питань економіки влада Туреччини розгляне можливі альтернативи російській платіжній системі "Мир", картки якої турецькі банки припинили обслуговувати через загрозу потрапити під санкції США.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє державне турецьке інформагентство Anadolu.

"Ми розглянемо альтернативи, які ми маємо. Зосередимося на них", – сказав Ердоган, коментуючи тему майбутньої наради.

Раніше ЗМІ повідомили, що Ердоган скличе у п’ятницю нараду з питань економіки, на якій обговорюватимуться російська платіжна система "Мир" та можливі санкції Заходу.

Раніше прийом карток "Мир" призупинив один із найбільших турецьких банків Turkiye Is Bankasi (Isbank), а також турецький Denizbank – колишній дочірній банк "Сбєрбанку", проданий у 2019 році дубайській компанії Emirates NBD.

Це сталося після того, як минулого четверга Мінфін США оприлюднив роз'яснення, згідно з яким фінансові інститути з країн поза США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), можуть бути залучені до обходу американських санкцій шляхом розширення території використання російської платіжної системи "Мир" за межами РФ.

У роз'ясненні також уточнювалося, що сама НСПК не перебуває у санкційному списку, проте одночасно з публікацією цього документа США додали до списку блокуючих санкцій гендиректора НСПК Володимира Комлєва.

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Перед цим про посилення тиску з боку США та ЄС на банківський сектор Туреччини через побоювання, що він може використовуватись російською владою для обходу санкцій, повідомила газета Financial Times.

За даними джерел FT, США зосередили свою увагу на турецьких банках, які співпрацюють із платіжною системою "Мир". Водночас ЄС готує делегацію, щоб висловити свої побоювання безпосередньо турецьким офіційним особам.