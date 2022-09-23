Зарплата держслужбовців за час війни в середньому зменшилася, – міністр Кабміну

Заробітна плата державних службовців з початку повномасштабної війни у середньому зменшена.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Укрінформ.

"Я думаю, що в середньому заробітна плата зменшилась. Починаючи з весни, в першу чергу були скорочені видатки саме державного апарату. І можливість, наприклад, для надбавок дуже зменшилася", – сказав він.

За словами Немчінова, через скорочення видатків на 20-40% очікується скорочення вакантних посад, які тимчасово незайняті через перебування держслужбовців у вимушеному простої. Він уточнив, що це, як правило жінки з дітьми, які виїхали за кордон і не повернулися.

Як раніше заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд не бачить можливості для підвищення мінімальної зарплати наступного року.