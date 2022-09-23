Найбагатший росіянин постачав сталь для розробки ядерної зброї РФ, він досі не під санкціями, – ЗМІ

Російська компанія найбагатшого російського бізнесмена Володимира Лісіна з 2014 року і щонайменше до 2019 року постачала сталь на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї. Проте олігарх досі не потрапив до санкційних списків США, ЄС, Великої Британії, а також України.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем", передає Радіо Свобода.

Зокрема, йдеться про металургійну групу "Новоліпєцкій металлургічєскій комбінат" ("НЛМК"). Журналісти проаналізували дані публічних закупівель Росії і виявили, що електротехнічна сталь корпорації Лісіна з 2014 року регулярно постачається на держпідприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.

Серед них "Російський федеральний ядерний центр – всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені академіка Забабахіна", який отримав електротехнічну сталь у 2017 році. Інститут Забабахіна розробляє та випробовує ядерні і термоядерні боєприпаси.

Також "НЛМК" співпрацював із Федеральним держпідприємством "Виробниче об'єднання "Сєвєр". Є контракти на постачання сталі 2014, 2015, 2016, 2017 і 2019 років. Після 2019 року дані про закупівлі "ВО "Сєвєр" не оприлюднювали. Основною діяльністю "Сєвєра" є виробництво компонентів ядерних боєприпасів.

Окрім того, концерн Лісіна співпрацював з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ. "НЛМК" постачав сталь "Науково-виробничому об'єднанню "Електромашина", яке виготовляє бойовий модуль "Охотник".

Електротехнічну сталь від "НЛМК" у 2017 році отримав і "Марійський машинобудівний завод". Він працює над розробкою зенітних систем.

У металургійній імперії Лісіна є дочірні компанії в Європі та США. На території Сполучених Штатів працює три компанії, а саме в Індіані та Пенсильванії.

Як зазначається, що проти Володимира Лісіна персональні санкції ввели лише в Австралії. США, Британія, Євросоюз та Україна досі не застосували щодо нього обмежень, на відміну від інших великих бізнесменів РФ. В РНБО України зазначили, що наразі не отримували пропозицій про введення санкцій щодо Лісіна від уповноважених на це законом органів.

В уряді Великої Британії зазначили, що не коментують свої можливі майбутні рішення щодо санкцій. Схожим чином відповіли і в Єврокомісії – не коментують формування списків публічно, бо це "процес, який відбувається в умовах конфіденційності". Відповідь від уповноваженого органу США журналісти наразі не отримали.