Тарифи на газ для населення у Молдові зросли на 27%

Національне агентство регулювання в енергетиці (НАРЕ) Молдови 23 вересня підвищило тариф на газ для побутових споживачів до 29,26 лея (з ПДВ), що на 27,2% більше від чинного тарифу.

Новий тариф розпочне діяти з 1 жовтня, повідомляє ava.md.



Як уточнили в НАРЕ, підвищення тарифу спричинене двома факторами. По-перше, підвищенням середньорічної ціни закупівлі газу з $899 за тисячу кубометрів до $927 (+3,1%).



Середня закупівельна ціна природного газу на четвертий квартал 2022 року, прогнозована НАРЕ на підставі договірних умов між "Молдовагазом" та "Газпромом" становить $1165 за тисячу кубометрів, що на 28,7% вище за середньорічну ціну, відображену в чинних регульованих цінах.



Крім того, на тариф вплинула зміна прогнозованого курсу лею до долара США, який тепер оцінюється в 19,32 лея/$1 проти середньорічного обмінного курсу 18,58 лея/$1, включеного в поточну ціну (+4%).



Під час засідання НАРЕ представники "Молдовагазу" погодилися з розрахунками агентства.



Із вимогою підвищити тариф 19 вересня до НАРЕ звернувся "Молдовагаз". Компанія вимагала збільшити тарифи для побутових споживачів на 31,5%.

"Молдовагаз" і "Газпром" підписали п'ятирічний контракт на постачання газу, який набув чинності з 1 листопада 2021 року. Згідно з договором, з квітня змінилася формула розрахунку ціни. Договір передбачає, що у першому та четвертому кварталах кожного року 70% ціни формується залежно від вартості товарів нафтового кошика, 30% – від ринкових цін на газ. У другому та третьому кварталах використовується зворотна формула, вартість газу розраховується таким чином: 70% середньомісячної ціни на газ за попередній місяць (TTF front month) та 30% від ціни нафтового кошика.