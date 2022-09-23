Суд забрав у компанії Новинського акції "Харківобленерго"
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Касаційний господарський суд своїм рішенням від 21 вересня визнав недійсним договору купівлі-продажу 29,8% акцій АТ "Харківобленерго" компанією Smart Holding (Cyprus) Ltd. Вадима Новинського.
Як повідомляє пресслужба Smart Holding, рішеня суду ухвалено за позовом менеджменту Харківобленерго", який звернувся до суду з вимогою визнання недійсним договору придбання акцій.
У холдингу зауважують, що перші дві інстанції відмовили в задоволенні зазначених вимог.
"Рішення ж Касаційного суду виглядає принаймні незрозумілим. Очікуючи повний текст рішення відповідного суду для уточнення подальших правових дій, Smart Holding заявляє про готовність відстоювати своє законне право бути акціонером АТ "Харківобленерго", – наголошується у повідомленні.
Як повідомлялося, група Smart Holding Вадима Новинського стала акціонером АТ "Харківобленерго" у лютому 2021 року, отримавши 29,8% акцій, що належали компанії Inter Growth Investments Limited (Кіпр). Ще 65% "Харківобленерго" належить державі.
Раніше 29,8% акцій "Харківобленерго" належали кіпрській Garensia Enterprises, яка пов'язана з групою "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина. Станом на кінець червня 2020 власником цього пакету акцій стала Inter Growth Investments Limited.
Нагадаємо, АМКУ наприкінці 2019 року надав дозвіл на концентрацію низки компаній, пов'язаних з бізнесменом Костянтином Григоришиним та одним з кінцевих бенефіціарів АТ "Сумське НВО" Володимиром Лук'яненком на виконання рішення Лондонського арбітражу, який зобов'язав Григоришина виплатити Лук'яненку та його партнеру Новинському $300 млн за підсумками розгляду справи про опціон на пакет акцій у "Сумському НВО". В периметр угоди, за даними АМКУ, увійшов міноритарний пакет акцій "Харківобленерго".
У 2017 році група "Енергетичний стандарт" українсько-російського бізнесмена Костянтина Григоришина остаточно програла Вадиму Новинському та Володимиру Лук'яненко арбітражну суперечку у Великій Британії на $305,8 млн у корпоративному конфлікті навколо ПАТ "Сумське НУО".
Із загальної суми $55,8 млн стосуються порушення акціонерної угоди (JVA) з боку Григоришина. Ці порушення полягають у виведенні коштів із "Сумського НУО" на користь компаній "Техноімпорт" та ТОВ "Енергетичний стандарт", підконтрольних Григоришину.
Решта суми ($250 млн) стосується "опційної угоди". Відповідно до рішення арбітражного суду цю суму Григоришин зобов'язаний заплатити Новинському, щоб виконати зобов'язання щодо пут-опціону.
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З інтернет-форуму "Версії"
Автор: Скачко (главный редактор газеты "Киевский телеграф")
Дата: 14-02-04 23:17
…хохлобыдлыки - они живучи, а национализм - это единственное, что им дает уверенность, что - они тоже нормальные люди. Кто-то им вбивает в их тупорылые довбни, вот они и носятся то со своей "мівой", то Тараса Шевченко поэтом поэтов провозглашают, то с евреями и москалями борются. Ну как борются - когда никого рядом нет, они и воняют. Или когда их избранный объект один, а их - свора.
Но согласитесь, если бы они не появлялись, то действительно было бы непонятно, почему в Украине, такой блогодатной во всех отношениях земле такой кавардак: хохлобыдлыки, нация хамов и в лучшем случае слуг, умеющих читать, самопровозгласили себя "титульной нацией", которая якобы имеет приоритетное право на сохрание своего государства. А так они сейчас хвост подняли, "элитой" себя провозгласиили, и вот получилось подтверждение общеизвестному: тот, кто должен нужники чистить, этим и должен заниматься (да и то под присмотром старших - они же даже говно тырят по домам, если без присмотра), а не "дэржаву розбудовувать"…
… я так презираю вас, хохлобыдлыков, что мне даже бояться вас противно. А противно - это такое чувство - оно посильнее проплаченной любви к Ющенко. Или к Хохло-Быдлаине, которую вы вместе построите на месте нашей общей, нормальной Родины, богатой, толерантной, говорящей по-нормальному, а не на всяких наречиях всяких *********, типа западенских рагулей...
Кстати, это о таких, как ты, ваш же "мессийка" сифилитичный в сердцах сказал: "підніжки, грязь Москви". Или что-то в этом роде...
Дата: 17-12-03 08:27
… Они:
а) не народ, а, как они сами себя называют, "нарід", то есть что-то сроди "окоту", "опоросу", "отелу" - занятию по производству мясных штук, но еще не людей. Быть похожим внешен на людей и обспечивать жизнь, достойную людей, для себя и своих детей - это не одно и тоже, слов мало, нужны дела;
б) 12 лет независимости показали, что этот "нaрід" ни на что не способный, но зато если ему вдалбливать, что он -- лучший, потому что украинский, то он в это верит и собственные проколы компенсирует нападками на на евреев, русских, на интеллектуалов, на людей в очках, да на любого, кто ему кажется, что он - не такой, как масса, а посему непонятный. Ублюдки из этого же "наріда", ни на что не способные, но умеющие не просто читать (как большинство в "наріді"), а и несколько понимать прочитанное (то есть просвещенные), этим всеобщим заблуждением умело пользуются и натравливают большинство на меньшинство - им так кажется, что они строят "національно свідоме" государство. Вот они-то и служат "мессии" Ющенко: им кажется, что этот проворовавшийся во главе Нацбанка, предавший всех, кого только можно, в политике, обозвавший своих сторонников, ему готовивших президентское кресло, "фашистами" колГІСПНИЙ" бухгалтер, на американские научившийся носить галстуки и продающий эту ни в чем не повинную страну американцам и любому, кто пообещает его сделать президентом, -- и есть вополощение всего подлиннно "нарідного". Точно так же, как Шевченко Тараса они считают на просто хорошим поэтом, а "гением" чуть ли не лучше Шекспира, Пушкина, Лермонтова.
...Объясняю: кугуты и рагули -- это две разновидности самых паскудных в мире украинских жлобов. Кугуты проживают в Восточной, Центральной и Северной Украине. Рагули, естественно, - в Галичине и на Волыни. А жлоб - этот такое коллективное, если хотите, стадное существо, которое стоит на нижайшей, примитивной стадии умственного, интеллектуального и культурного развития, но этого не признает, а наоборот - считает свой уровень вершиной человеческой эволюции и потому навязывает свой образ жизни и мышления всем ни о чем не подозревающим окружающим. Причем - в силу стадности - нетерпим и жесток. А в силу упомянутой умственной скудости не способен к саморазвитию и занятию любым даже мало мальским интеллектуальным трудом (кроме копирования и подражания) потому нуждается в постоянном воспитании и менторском контроле. В силу их неистребимой веры в то, что раз их больше, то они всегда правы (известный ублюдочный тезис "народ всегда прав!"), их легко подбить на любой - класовый, национальный, половой - расизм, они легко поддерживают такие античеловеческие течения, как антисемитизм и фашизм . Исповедуя эти формы, они в руках искусных манипуляторов становятся управляемой и чудовищной по жестокости силой, которая безжалостно истребляет всех, кто на них не похож или накого им укажут манипуляторы-вожди. Вот, кстати, потому они поддерживают любой этнический национализм и кичатся своей национальной принадлежностью: вера в мнимое превосходство "своей" нации ( в Украине - этнических украинцев) позволяет им угнетать других на том основании, что они, жлобы, лучше, а "инородцы" - хуже по определению. В ситуации с жлобами (кугутами, рагулями) идеально срабатывает принцип "национализм и ложно понятый патриотизм -- последнее убежище подлеца".
Воспитание и перевоспитание жлобов (читай украиских кугутов и рагулей) лучше всего удается во время порки на конюшне...