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Суд забрав у компанії Новинського акції "Харківобленерго"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

новинский

Касаційний господарський суд своїм рішенням від 21 вересня визнав недійсним договору купівлі-продажу 29,8% акцій АТ "Харківобленерго" компанією Smart Holding (Cyprus) Ltd. Вадима Новинського.

Як повідомляє пресслужба Smart Holding, рішеня суду ухвалено за позовом менеджменту Харківобленерго", який звернувся до суду з вимогою визнання недійсним договору придбання акцій.

У холдингу зауважують, що перші дві інстанції відмовили в задоволенні зазначених вимог.

"Рішення ж Касаційного суду виглядає принаймні незрозумілим. Очікуючи повний текст рішення відповідного суду для уточнення подальших правових дій, Smart Holding заявляє про готовність відстоювати своє законне право бути акціонером АТ "Харківобленерго", – наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, група Smart Holding Вадима Новинського стала акціонером АТ "Харківобленерго" у лютому 2021 року, отримавши 29,8% акцій, що належали компанії Inter Growth Investments Limited (Кіпр). Ще 65% "Харківобленерго" належить державі.

Раніше 29,8% акцій "Харківобленерго" належали кіпрській Garensia Enterprises, яка пов'язана з групою "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина. Станом на кінець червня 2020 власником цього пакету акцій стала Inter Growth Investments Limited.

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Нагадаємо, АМКУ наприкінці 2019 року надав дозвіл на концентрацію низки компаній, пов'язаних з бізнесменом Костянтином Григоришиним та одним з кінцевих бенефіціарів АТ "Сумське НВО" Володимиром Лук'яненком на виконання рішення Лондонського арбітражу, який зобов'язав Григоришина виплатити Лук'яненку та його партнеру Новинському $300 млн за підсумками розгляду справи про опціон на пакет акцій у "Сумському НВО". В периметр угоди, за даними АМКУ, увійшов міноритарний пакет акцій "Харківобленерго".

У 2017 році група "Енергетичний стандарт" українсько-російського бізнесмена Костянтина Григоришина остаточно програла Вадиму Новинському та Володимиру Лук'яненко арбітражну суперечку у Великій Британії на $305,8 млн у корпоративному конфлікті навколо ПАТ "Сумське НУО".

Із загальної суми $55,8 млн стосуються порушення акціонерної угоди (JVA) з боку Григоришина. Ці порушення полягають у виведенні коштів із "Сумського НУО" на користь компаній "Техноімпорт" та ТОВ "Енергетичний стандарт", підконтрольних Григоришину.

Решта суми ($250 млн) стосується "опційної угоди". Відповідно до рішення арбітражного суду цю суму Григоришин зобов'язаний заплатити Новинському, щоб виконати зобов'язання щодо пут-опціону.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
Мало
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23.09.2022 23:05
+5
ДАВНО НАДО былоб,ыі ЄТОГО предателя украины и пророссийского ГАНДОНА НОВИНСКОГО ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ ИЛИ ВыСЛАТЬ К ХЕРАМ НАХАД В РОССИЮ..
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23.09.2022 18:48
+4
"**** , православная".
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24.09.2022 14:50
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хороший такой бизнес - продавать ээ которую ты не произвел по сетях которые ты не строил, просто принял в верховной раде закон и капнул тупым коррупционерам , а если кто то не согласный - отключим свет
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23.09.2022 17:24 Відповісти
ДАВНО НАДО былоб,ыі ЄТОГО предателя украины и пророссийского ГАНДОНА НОВИНСКОГО ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ ИЛИ ВыСЛАТЬ К ХЕРАМ НАХАД В РОССИЮ..
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23.09.2022 18:48 Відповісти
Мало
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23.09.2022 23:05 Відповісти
Эту падлу уже давно надо было взять за задницу.
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24.09.2022 10:22 Відповісти
Падлу завозили в Україну мільйонами.

З інтернет-форуму "Версії"
Автор: Скачко (главный редактор газеты "Киевский телеграф")
Дата: 14-02-04 23:17
…хохлобыдлыки - они живучи, а национализм - это единственное, что им дает уверенность, что - они тоже нормальные люди. Кто-то им вбивает в их тупорылые довбни, вот они и носятся то со своей "мівой", то Тараса Шевченко поэтом поэтов провозглашают, то с евреями и москалями борются. Ну как борются - когда никого рядом нет, они и воняют. Или когда их избранный объект один, а их - свора.
Но согласитесь, если бы они не появлялись, то действительно было бы непонятно, почему в Украине, такой блогодатной во всех отношениях земле такой кавардак: хохлобыдлыки, нация хамов и в лучшем случае слуг, умеющих читать, самопровозгласили себя "титульной нацией", которая якобы имеет приоритетное право на сохрание своего государства. А так они сейчас хвост подняли, "элитой" себя провозгласиили, и вот получилось подтверждение общеизвестному: тот, кто должен нужники чистить, этим и должен заниматься (да и то под присмотром старших - они же даже говно тырят по домам, если без присмотра), а не "дэржаву розбудовувать"…
… я так презираю вас, хохлобыдлыков, что мне даже бояться вас противно. А противно - это такое чувство - оно посильнее проплаченной любви к Ющенко. Или к Хохло-Быдлаине, которую вы вместе построите на месте нашей общей, нормальной Родины, богатой, толерантной, говорящей по-нормальному, а не на всяких наречиях всяких *********, типа западенских рагулей...
Кстати, это о таких, как ты, ваш же "мессийка" сифилитичный в сердцах сказал: "підніжки, грязь Москви". Или что-то в этом роде...
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25.09.2022 16:24 Відповісти
Автор: Скачко
Дата: 17-12-03 08:27

… Они:
а) не народ, а, как они сами себя называют, "нарід", то есть что-то сроди "окоту", "опоросу", "отелу" - занятию по производству мясных штук, но еще не людей. Быть похожим внешен на людей и обспечивать жизнь, достойную людей, для себя и своих детей - это не одно и тоже, слов мало, нужны дела;
б) 12 лет независимости показали, что этот "нaрід" ни на что не способный, но зато если ему вдалбливать, что он -- лучший, потому что украинский, то он в это верит и собственные проколы компенсирует нападками на на евреев, русских, на интеллектуалов, на людей в очках, да на любого, кто ему кажется, что он - не такой, как масса, а посему непонятный. Ублюдки из этого же "наріда", ни на что не способные, но умеющие не просто читать (как большинство в "наріді"), а и несколько понимать прочитанное (то есть просвещенные), этим всеобщим заблуждением умело пользуются и натравливают большинство на меньшинство - им так кажется, что они строят "національно свідоме" государство. Вот они-то и служат "мессии" Ющенко: им кажется, что этот проворовавшийся во главе Нацбанка, предавший всех, кого только можно, в политике, обозвавший своих сторонников, ему готовивших президентское кресло, "фашистами" колГІСПНИЙ" бухгалтер, на американские научившийся носить галстуки и продающий эту ни в чем не повинную страну американцам и любому, кто пообещает его сделать президентом, -- и есть вополощение всего подлиннно "нарідного". Точно так же, как Шевченко Тараса они считают на просто хорошим поэтом, а "гением" чуть ли не лучше Шекспира, Пушкина, Лермонтова.

...Объясняю: кугуты и рагули -- это две разновидности самых паскудных в мире украинских жлобов. Кугуты проживают в Восточной, Центральной и Северной Украине. Рагули, естественно, - в Галичине и на Волыни. А жлоб - этот такое коллективное, если хотите, стадное существо, которое стоит на нижайшей, примитивной стадии умственного, интеллектуального и культурного развития, но этого не признает, а наоборот - считает свой уровень вершиной человеческой эволюции и потому навязывает свой образ жизни и мышления всем ни о чем не подозревающим окружающим. Причем - в силу стадности - нетерпим и жесток. А в силу упомянутой умственной скудости не способен к саморазвитию и занятию любым даже мало мальским интеллектуальным трудом (кроме копирования и подражания) потому нуждается в постоянном воспитании и менторском контроле. В силу их неистребимой веры в то, что раз их больше, то они всегда правы (известный ублюдочный тезис "народ всегда прав!"), их легко подбить на любой - класовый, национальный, половой - расизм, они легко поддерживают такие античеловеческие течения, как антисемитизм и фашизм . Исповедуя эти формы, они в руках искусных манипуляторов становятся управляемой и чудовищной по жестокости силой, которая безжалостно истребляет всех, кто на них не похож или накого им укажут манипуляторы-вожди. Вот, кстати, потому они поддерживают любой этнический национализм и кичатся своей национальной принадлежностью: вера в мнимое превосходство "своей" нации ( в Украине - этнических украинцев) позволяет им угнетать других на том основании, что они, жлобы, лучше, а "инородцы" - хуже по определению. В ситуации с жлобами (кугутами, рагулями) идеально срабатывает принцип "национализм и ложно понятый патриотизм -- последнее убежище подлеца".
Воспитание и перевоспитание жлобов (читай украиских кугутов и рагулей) лучше всего удается во время порки на конюшне...
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25.09.2022 16:26 Відповісти
Цей підор з козлячою борідкою і шкельцями є типовий хохлопідар зрадник і колоборант який продав Батьківщину за порцію тухлих щєй і можливість лизати мокшанський чобіт.А це все лайно на світ Божий витяг Олексанр Ткаченко в програмі часів рудого таргана "Післямова."
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25.09.2022 20:52 Відповісти
Зараз Ткаченко прикопує в нашій культурі непомітні міни заповільненої дії. Наслідки будуть важкі. https://frankivskivsktv.blogspot.com/2022/06/blog-post.html?fbclid=IwAR1Z_y8p0OVwZbiFzUqJFWEEQ-ivir4Qk7ngvs-42AbFk1jzHEHL1nNL9BQ
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26.09.2022 05:01 Відповісти
Новинского можно посадить и потом обменять на Украинских солдат!
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24.09.2022 11:42 Відповісти
Вот где истинный православный-аскет, бессребреник, живет тихо и скромно, весь в молитвах и общении с потусторонними силами. Аж слеза наворачивается.
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24.09.2022 13:21 Відповісти
"**** , православная".
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24.09.2022 14:50 Відповісти
... как там с бизьнесьменом Фирташом? Видать очень Чоткий Пацан
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25.09.2022 07:35 Відповісти
Питання до СБУ, чому ця мокшанська наволоч, досі на волі і впливає на події в Україні. Чому мп опзж і подібні досі не у підвалах? Ви чекаєте поки народ з ними розправиться☠️
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25.09.2022 10:24 Відповісти
Коли ці агенти кремля в Україні повиздихають.
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25.09.2022 15:48 Відповісти
Коли суд забере не новинського,він змінив призвіще.Ця субстанція,якась армяшка,дуже сильно замаскували агентика,вадика.
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26.09.2022 13:47 Відповісти
 
 