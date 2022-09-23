Суд забрав у компанії Новинського акції "Харківобленерго"

Касаційний господарський суд своїм рішенням від 21 вересня визнав недійсним договору купівлі-продажу 29,8% акцій АТ "Харківобленерго" компанією Smart Holding (Cyprus) Ltd. Вадима Новинського.

Як повідомляє пресслужба Smart Holding, рішеня суду ухвалено за позовом менеджменту Харківобленерго", який звернувся до суду з вимогою визнання недійсним договору придбання акцій.

У холдингу зауважують, що перші дві інстанції відмовили в задоволенні зазначених вимог.

"Рішення ж Касаційного суду виглядає принаймні незрозумілим. Очікуючи повний текст рішення відповідного суду для уточнення подальших правових дій, Smart Holding заявляє про готовність відстоювати своє законне право бути акціонером АТ "Харківобленерго", – наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, група Smart Holding Вадима Новинського стала акціонером АТ "Харківобленерго" у лютому 2021 року, отримавши 29,8% акцій, що належали компанії Inter Growth Investments Limited (Кіпр). Ще 65% "Харківобленерго" належить державі.

Раніше 29,8% акцій "Харківобленерго" належали кіпрській Garensia Enterprises, яка пов'язана з групою "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина. Станом на кінець червня 2020 власником цього пакету акцій стала Inter Growth Investments Limited.

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Нагадаємо, АМКУ наприкінці 2019 року надав дозвіл на концентрацію низки компаній, пов'язаних з бізнесменом Костянтином Григоришиним та одним з кінцевих бенефіціарів АТ "Сумське НВО" Володимиром Лук'яненком на виконання рішення Лондонського арбітражу, який зобов'язав Григоришина виплатити Лук'яненку та його партнеру Новинському $300 млн за підсумками розгляду справи про опціон на пакет акцій у "Сумському НВО". В периметр угоди, за даними АМКУ, увійшов міноритарний пакет акцій "Харківобленерго".

У 2017 році група "Енергетичний стандарт" українсько-російського бізнесмена Костянтина Григоришина остаточно програла Вадиму Новинському та Володимиру Лук'яненко арбітражну суперечку у Великій Британії на $305,8 млн у корпоративному конфлікті навколо ПАТ "Сумське НУО".

Із загальної суми $55,8 млн стосуються порушення акціонерної угоди (JVA) з боку Григоришина. Ці порушення полягають у виведенні коштів із "Сумського НУО" на користь компаній "Техноімпорт" та ТОВ "Енергетичний стандарт", підконтрольних Григоришину.

Решта суми ($250 млн) стосується "опційної угоди". Відповідно до рішення арбітражного суду цю суму Григоришин зобов'язаний заплатити Новинському, щоб виконати зобов'язання щодо пут-опціону.