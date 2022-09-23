Витрати Росії на утримання армії перевищили план на третину

Видатки Росії на армію у 2022 році оцінюються в 4,68 трлн руб. (близько $81 млрд за поточним курсом, що на 1,2 трлн рублів більше, ніж було затверджено у бюджеті на 2022-2024 роки (3,51 трлн руб.).

Про це повідомляє російське видання "Вєдомості" із посиланням на підготовані Мінфіном РФ "Основні напрямки бюджетної, податкової та митно-тарифної політики на 2023–2025 роки".

Згідно з документом, у найближчі два роки витрати на армію також зростуть: у 2023 році – майже до 5 трлн руб. (замість запланованих раніше 3,6 трлн руб.), у 2024 році – до 4,6 трлн руб. (замість 3,8 трлн руб.). У 2025 році на оборону планується витратити 4,2 трлн рублів.

Водночас на "нацбезпеку та правоохоронну діяльність" у 2022 році витратили, як і планувалося, близько 2,8 трлн руб. Але з наступного року витрати за цією статтею різко збільшать: в 2023 їх оцінили в 4,2 трлн руб. (замість 2,9 трлн руб.), у 2024 році – в 4,3 трлн (замість 3 трлн руб.). У 2025 році на цю сферу планують витратити 4,3 трлн руб.

У документі уточнюється, що загалом за трирічку витрати на національну "оборону", безпеку та правоохоронну діяльність становитимуть у середньому 5,7% ВВП. Значні коштів планується виділити на "відновлення дружніх територій та зміцнення національної оборони", але конкретні суми не вказані.

Як повідомлялося, російський уряд підготував бюджет на наступні три роки, він буде дефіцитним. Зокрема, у 2023 році доходи бюджету РФ оцінюються у суму близько 26 трлн руб., витрати – близько 29 трлн руб., а дефіцит бюджету в 2023 році складе 2,9 трлн рублів (понад $47 млрд за поточним курсом) або 2% ВВП.