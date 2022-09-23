Нацбанк призначив нового директора департаменту небанківських послуг

За результатами відкритого конкурсного відбору на посаду директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Нацбанку з 23 вересня призначена Ірина Сіренко.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що до сфери відповідальності новопризначеного директора належатиме, зокрема,

здійснення ефективного безвиїзного нагляду за дотриманням об’єктами нагляду на ринках небанківських фінансових послуг законодавства

Також нова очільниця відповідатиме за оперативне реагування на факти порушення об’єктами нагляду законодавства, здійснення аналізу ринків небанківських фінансових послуг, підготовку звітності для аналізу показників діяльності установ, а також здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій.

У Нацбанку зазначили, що Ірина Сіренко працює на страховому ринку вже 26 років. До роботи в Нацбанку очолювала Агенцію зі страхового захисту та управління ризиками, була головою правління провідних страхових компаній України.

Сіренко з лютого 2021 року працює в Національному банку на посаді начальника управління нагляду за страховим ринком Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, з 10 серпня 2022 року – виконувала обов’язки директора цього департаменту.