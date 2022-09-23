Надходження у бюджет від грального бізнесу з початку війни перевищили 330 мільйонів

Від грального бізнесу до держбюджету надійшло понад 330 млн грн з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє пресслужба Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у Facebook.

У відомстві наголосили, що з 24 лютого організатори азартних ігор змогли не лише адаптуватися до умов сьогодення, а й почати розвивати свій бізнес.

"Попри військову агресію Росії, організатори продовжують підтримувати економіку країни, сплачуючи за ліцензії. Так, з початку повномасштабного вторгнення від гемблінг-сфери до держбюджету надійшло понад 330 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що деякі ліцензіати відкривають нові гральні заклади, чим створюють робочі місця.

Як повідомлялося, надходження від грального бізнесу в січні-серпні 2022 року зросли вдесятеро у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – до 277,7 млн грн. Водночас відрахування податку з виграшів збільшилися з 24 млн грн лише до 77,7 млн грн, що, на думку очільника Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, не відповідає обсягу ринку та сумам виплачених виграшів. Тож, нардеп вимагає від Державної податкової служби провести перевірку відомостей про відповідні виплати.