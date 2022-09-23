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У Раді зареєстрували законопроєкт про виведення з ринку системно важливого банку під час війни (оновлено)

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рада

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.

Як свідчать дані на сайті парламенту, відповідний документ №8069 зареєстрували 23 вересня.

Серед ініціаторів документу – голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк. 

Пізніше Железняк розкрив деталі документу у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, пропонується надати Мінфіну право за пропозицією НБУ брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку з підстав, які настали під час здійсненої РФ агресії проти України.

Відповідно до проєкту закону, націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн буде проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення.

Крім того, Фонд гарантування вкладів не здійснюватиме зміну розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, деномінацію акцій такого банку, у тому числі не буде проводити обміну грошових зобов’язань банку на акції додаткової емісії.

Замість обміну вкладів на акції з наступним їх викупом державою запроваджується припинення зобов’язань банку перед контролерами та власниками істотної участі у такому банку, а також підсанкційними особами з наступним зарахуванням коштів за цими зобов'язаннями у дохід банку (також збільшується капітал банку).

Водночас відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії) буде можливим тільки після компенсації збитків державі Україна від РФ і виключно за рахунок таких коштів.

Як повідомлялося, у березні Національний банк розширив список системно важливих банків України. До нього тепер входять 14 установ: АТ "А-Банк"; АТ "Альфа-Банк"; АТ "Кредобанк"; АТ "ОТП Банк"; АТ "Ощадбанк"; АБ "Південний"; АТ КБ "Приватбанк"; АТ "ПУМБ"; АТ "Райффайзен Банк"; АТ "Таскомбанк"; АБ "Укргазбанк"; АТ "Укрексімбанк"; АТ "Укрсиббанк"; АТ "Універсал Банк".

Раніше українські політики заговорили про проблеми в українському "Альфа Банк" та необхідності його докапіталізації в $1 млрд. Зокрема, по це казав очільник фракції "Слуга народу" в паламенті Давід Арахамія. Ще раніше видання Wall Street Journal повідомило, що російський бізнесмен Михайло Фрідман готовий перевести $1 млрд зі своїх особистих статків до українського "Альфа банку", співзасновником якого він є, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Чи потребує "Альфа Банк" докапіталізації на $1 мільярд"

Пізніше голова наглядової ради банку Роман Шпек повідомив, що сума запропонованої докапіталізації "Альфа-Банк Україна" у розмірі $1 млрд включає як можливу потребу у $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і ресурс для збільшення кредитування.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+8
тобто арахамія пропонує докапіталізувати російський банк, замість його конфіскації?
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23.09.2022 14:03
+6
Бляха, от скільки треба розуму мати, щоб на 8ий рік війни тримати гроші в кацапському банку? (відповідь - як у Сірожи Лєщєнко - наскільки пам'ятаю у нього там гроші в19му були). Націоналізувати, а всім вкладникам хєр показати.
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23.09.2022 14:47
+4
Зелені аферисти-людожери
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23.09.2022 16:24
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тобто арахамія пропонує докапіталізувати російський банк, замість його конфіскації?
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23.09.2022 14:03 Відповісти
Бляха, от скільки треба розуму мати, щоб на 8ий рік війни тримати гроші в кацапському банку? (відповідь - як у Сірожи Лєщєнко - наскільки пам'ятаю у нього там гроші в19му були). Націоналізувати, а всім вкладникам хєр показати.
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23.09.2022 14:47 Відповісти
У Сірожи були гроші у Сбербанку. Квартиру грошима з рахунку цього банку купував.
Хоча, мабуть, не тільки в ньому гроші були...
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23.09.2022 14:58 Відповісти
Точно. Мій косяк. Пам'ятав, що в кацапському, але забув в якому саме.
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23.09.2022 15:03 Відповісти
100% вкладів гарантовані державою, в любому випадку фінансувати банк будуть платники податків -українці, питання в сумі!!!! і до НБУ який вже 6 місяць саботує і розказує казки про якоби млрд тільки санкції мішають євросоюзу. Санкції не клоуни запроваджували і не вам дібілам іх знімати.
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23.09.2022 15:08 Відповісти
Зелені аферисти-людожери
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23.09.2022 16:24 Відповісти
УВАГА!

Zеленські агенти кремля до сих пір (7місяців від повномаштабної рос фашитської війни проти України) не арештували активи/кошти рос банків в Україні на користь України:

Російські «сестри»
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/17/82161048/

Наприклад,

* Альфа-Банк
* Райффайзен Банк
* Сітібанк Україна
* ОТП Банк

ЗАБОРОНИТИ МІНІМУМ НА 100років ВСЕ РОСІЙСЬКЕ (МОСКОВСЬКЕ, КАЦАПСЬКЕ) - ПІДПРИЄМСТВА, БАНКИ, ІНВЕСТОРІВ, ПОЛІТИКІВ, ТОЩО.

ОТ ТОДІ БУДЕ УКРАЇНА ПРОЦВІТАТИ!

Заарештувати та конфіскувати все майно (бо воно награбоване) у Zеленських агентів кремля та інших ригАнальних бандитів (всіх проросійськиї "партій" - "слуги кремля", опзж, оп-блок, наш край та ін; всіх проросійських мерів - труханова, вілкула та ін. ).

ОТ ТОДІ БУДЕ УКРАЇНА ПРОЦВІТАТИ!
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24.09.2022 06:24 Відповісти
"Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк" - зразу *****.

Цих чортів ще за пропаганду шарія треба розстріляти.
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24.09.2022 09:11 Відповісти
Хоча почитав що пропонується то ідея ніби цікава. Інше нюанс що це може бути брехня. Вони запросто можуть казати одне, а робити зовсім інше.
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24.09.2022 09:15 Відповісти
Фридман предлагает Украине 1 млрд. за снятие санкций. Чтобы в будущем содрать с нас 20 млрд))) Благодетель, блдь.
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25.09.2022 09:04 Відповісти
Ну й хто ж перший на черзі?
"Укрексімбанк"?
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24.09.2022 13:59 Відповісти
Міша хоче перевести свої гроші у свій банк, бо він там з Петюшею якорні пайщики. А щоб перевести, потрібно зняти санкції з нього. Майбутній прибуток теж якорним пайщикам. Міша тримається впевнено перед зеленими. Агрохамка так стелиться перед Мішею, бо зелені пайщики взяли "вперед". А як вговорити бритів, це питання. Листа від уряду, як того вимагає суд, може підписати самовбивця. Зелені так написали проект, що самі запутались.
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24.09.2022 14:26 Відповісти
 
 