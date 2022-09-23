У Раді зареєстрували законопроєкт про виведення з ринку системно важливого банку під час війни (оновлено)

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.

Як свідчать дані на сайті парламенту, відповідний документ №8069 зареєстрували 23 вересня.

Серед ініціаторів документу – голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк.

Пізніше Железняк розкрив деталі документу у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, пропонується надати Мінфіну право за пропозицією НБУ брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку з підстав, які настали під час здійсненої РФ агресії проти України.

Відповідно до проєкту закону, націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн буде проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення.

Крім того, Фонд гарантування вкладів не здійснюватиме зміну розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, деномінацію акцій такого банку, у тому числі не буде проводити обміну грошових зобов’язань банку на акції додаткової емісії.

Замість обміну вкладів на акції з наступним їх викупом державою запроваджується припинення зобов’язань банку перед контролерами та власниками істотної участі у такому банку, а також підсанкційними особами з наступним зарахуванням коштів за цими зобов'язаннями у дохід банку (також збільшується капітал банку).

Водночас відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії) буде можливим тільки після компенсації збитків державі Україна від РФ і виключно за рахунок таких коштів.

Як повідомлялося, у березні Національний банк розширив список системно важливих банків України. До нього тепер входять 14 установ: АТ "А-Банк"; АТ "Альфа-Банк"; АТ "Кредобанк"; АТ "ОТП Банк"; АТ "Ощадбанк"; АБ "Південний"; АТ КБ "Приватбанк"; АТ "ПУМБ"; АТ "Райффайзен Банк"; АТ "Таскомбанк"; АБ "Укргазбанк"; АТ "Укрексімбанк"; АТ "Укрсиббанк"; АТ "Універсал Банк".

Раніше українські політики заговорили про проблеми в українському "Альфа Банк" та необхідності його докапіталізації в $1 млрд. Зокрема, по це казав очільник фракції "Слуга народу" в паламенті Давід Арахамія. Ще раніше видання Wall Street Journal повідомило, що російський бізнесмен Михайло Фрідман готовий перевести $1 млрд зі своїх особистих статків до українського "Альфа банку", співзасновником якого він є, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Чи потребує "Альфа Банк" докапіталізації на $1 мільярд"

Пізніше голова наглядової ради банку Роман Шпек повідомив, що сума запропонованої докапіталізації "Альфа-Банк Україна" у розмірі $1 млрд включає як можливу потребу у $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і ресурс для збільшення кредитування.