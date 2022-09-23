Країни "Великої сімки" обіцяють нові санкції проти Росії за псевдореферендуми та ядерні погрози

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" після зустрічі у Нью-Йорку виступили зі спільною заявою, у якій засудили останні ескалаційні кроки РФ у війні проти України, та обіцяли запровадити нові санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністри наголосили, що будь-яка держава у світі у своїй зовнішній політиці має утримуватися від погроз застосування сили проти інших держав чи вдаватись до інших дій, що суперечать принципам ООН, та засудили останні рішення у Кремлі.

G7 також обіцяє подальші точкові санкції і продовження економічного та політичного тиску на РФ.

"Росія має негайно припинити агресію, відвести війська та озброєння з України і поважати її суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у заяві. РФ також закликають припинити "фільтрацію" і примусове вивезення українців з окупованих територій до РФ.

Окремо згадали збереження загрозливої ситуації на окупованій Запорізькій АЕС, російські катівні у звільнених містах на Харківщині та масове поховання в Ізюмі.

"Міністри й високий представник ЄС домовилися подбати про швидке й ретельне забезпечення збереження доказів на місці, що дуже важливо для притягнення винних до відповідальності. У цьому Україна може покладатися на підтримку G7", – зазначили вони.

Підписанти заяви наголосили, що Україна має повне право захищатися від російської агресії та повертати контроль над втраченою територією у межах міжнародно визнаних кордонів.

Міністри підтвердили готовність своїх країн продовжувати економічну, фінансову, гуманітарну, військову й дипломатичну підтримку України "настільки довго і в таких масштабах, як це буде необхідно, щоб забезпечити Україні шлях до свободи, миру, відбудови та економічного розвитку".

В "енергетичному" блоці згадують про плани граничної ціни на російську нафту.

"G7 підтверджує свою мету створити широку коаліцію, щоб зробити цей захід якомога ефективнішим, та закликає усі країни, які хочуть імпортувати російську нафту й нафтопродукти, зобов’язатись робити це лише за ту ціну, що встановлена обмеженням, або нижчу", – зазначають вони.

Нагадаємо, до Групи семи входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія, США, також до заяв приєднується головний дипломат ЄС.