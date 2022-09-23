На соцвиплати з початку повномасштабної війни спрямували понад 250 мільярдів, – Мінфін

За період з березня по серпень 2022 року з державного бюджету профінансовано соціальні виплати на 254,1 млрд грн, зокрема у серпні – 33,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Ці кошти було спрямовано, серед іншого на виплату допомог, зокрема сім’ям з дітьми, ‒ 32,2 млрд грн, із них у серпні – 5,4 млрд грн.

Також для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам було направлено 29,6 млрд грн, із них у серпні – 5,9 млрд грн;.

Сума пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг за указаний період становили 16,7 млрд грн, із них у серпні ‒ 800 млн грн.

Крім того, Пенсійному фонду було направлено на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій 144,7 млрд грн, із них у серпні ‒ 21,8 млрд грн.

На допомогу застрахованим особам у зв’язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій в рамках Програми "єПідтримка" напрвили 30,9 млрд грн.

"Уряд продовжує забезпечувати виплату пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже кошти повинні надходити вчасно та у повному обсязі, а люди мають відчувати підтримку держави, особливо у період воєнного стану", ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Як повідомлялося, упродовж трьох місяців 2022 року в умовах воєнного стану на соціальні виплати було спрямовано майже 78,1 млрд грн.