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Країни Заходу заморозили до $500 мільярдів російських активів, – Шмигаль

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шмигаль

Довгострокове відновлення України буде коштувати сотні мільярдів і його фінансування має відбутися за російські кошти. Країни Заходу уже заморозили $300-500 млрд російських активів.

Про це під час брифінгу у Нью-Йорку заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Заморожені російські активи складають від $300 до $500 млрд. Україна лобіює прийняття нової міжнародної угоди для конфіскації цих активів. Ми також обговорюємо питання зміни національних законодавств партнерів для такої конфіскації на користь України. Агресор має заплатити свою ціну, а його кошти стати основним ресурсом для нашої масштабної відбудови", – підкреслив він.

Також, за словами очільника уряду, під час зустрічей із лідерами країн-партнерів на полях ООН він отримав запевнення у беззаперечній підтримці України, попри останні провокаційні кроки Росії.

"Російська мобілізація та фейкові референдуми для нас нічого не змінюють. Ми будемо робити все, щоб звільнити свої території. Партнери готові нас підтримувати", – наголосив Шмигаль.

Також прем’єр відзначив, що Україна працює над продовженням зернової угоди, яка сприяє подоланню продовольчої кризи у світі, а також обговорює з усіма країнами важливість демілітаризація Запорізької АЕС, де російські війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська раніше заявляв, що механізм, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи РФ на компенсацію завданих Україні збитків, може бути розроблено до кінця року.

Автор: Юлiя Недашківська
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500 миллиардов мало! Нужно все до последнего офора вскрыть, банки Швейцарии должны раскрыть счета русских, 500 миллардов - этого мало!!! Ищите лучше!!! компании все арестовать, все имущество арестовать и с молотка продать и деньги Украине. Сколько у русских олигархов всяких замков, вил, яхт, компаний прокладок. Все найти и все забрать до последнего цента!
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23.09.2022 11:37 Відповісти
Хтось знає, а хто це жмиГаль?

ОПа має потішного препізедента, а він має ось це чудо, що тішиться тому, що має Захід?
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23.09.2022 11:43 Відповісти
Шмигаль відчитався що зробив захід хотілося б почути як почувається русня з бізнесом і майном в Україні чи вже приготувались довідки видавати на ці кошти.
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23.09.2022 12:30 Відповісти
пздж....
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23.09.2022 12:35 Відповісти
Ну так отдайте бородатую бабушку зеледента американскому правосудию и эти миллиарды пойдут в Украину.
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23.09.2022 13:36 Відповісти
 
 