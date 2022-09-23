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В Узбекистані призупинили обслуговування російських карток "Мир"

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Узбецький єдиний банківський процесинговий центр UZCARD повідомив, що обслуговування картки російської платіжної системи "Мир" з 23 вересня тимчасово призупинено "з технічних причин".

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на пресслужбу відомства.

Дата відновлення обслуговування карток не наводиться.

"Єдиний загальнореспубліканський процесинговий центр повідомляє, що у зв'язку з проведенням необхідних технічних процедур на стороні учасника платіжної системи UZCARD з 09:00 23 вересня 2022 року припиняє обслуговування карток "Мир" в інфраструктурі ПС UZCARD та роботу кобейджингових карток (спільні карти двох платіжних систем, – ред.) UZCARD – "Мир" за кордоном", – йдеться у повідомленні міжбанківської платіжної системи.

Водночас кобейджингові картки UZCARD – "Мир" на території Узбекистану працюють у штатному режимі.

Як повідомлялося, що на тлі можливих санкцій США прийом карток "Мир" призупинив один із найбільших турецьких банків Turkiye Is Bankasi (Isbank), а також турецький Denizbank – колишній дочірній банк "Сбєрбанку", проданий у 2019 році дубайській компанії Emirates NBD. 

Пізніше стало відомо, що у в'єтнамському банку BIDV та казахстанському "Халику" також припинили прийом карток "Мир".

Автор: Юлiя Недашківська
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Навіть там?...бажано, щоб "технічні причини" тривали вічність.
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23.09.2022 11:52 Відповісти
 
 