З одеських портів вийшло ще 11 суден з українською аграрною продукцією

У п’ятницю, 23 вересня, з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" у межах "зернової ініціативи" відправились ще 11 суден.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, на їх борту завантажено 201 тис. тонн продовольства для країн Азії та Африки.

Із Одеського порту вийшов балкер Zeko Y, з порту Чорноморськ – Merry M, Lady Ayana, Mo Gan Shan, Tzarevich, Gudena, Nil Demir, Sea Dove, а з порту "Південний" – Fortuna, Gem Star, Mavka.

Загалом із моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 4,58 млн тонн агропродукції.

Усього з українських портів вийшли 203 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".