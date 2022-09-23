Понад 70% українців відчули зниження доходів від початку повномасштабної війни, – опитування

Повномасштабне вторгнення Росії суттєво вплинуло на економіку України та доходи її громадян. Понад 70% українців так чи інакше фінансово постраждали через війну.

Відповідні дані наводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за підсумками опитування на замовлення NDI Ukraine, передає zn.ua.

У серпні понад 70% опитаних українців заявили про зниження доходів за час війни проти Росії. У травні цей показник був на рівні 66%.

Крім того, до 33% сягнула кількість тих, хто втратив роботу (чотири місяці тому – 31%). Відзначають певні матеріальні труднощі 40% чоловіків та 35% жінок, серйозні труднощі – 34% чоловіків та 26% жінок.

Частка людей, які зіткнулися із втратою житла, зросла з 6% до 9%, з втратою іншого майна – з 8% до 10%.

Крім економічних проблем українці страждають і через інші негаразди, спровоковані війною. Зокрема, погіршення психічного здоров'я відчувають 64%, погіршення фізичного здоров'я – 48%. 42% постраждали через розлуку з сім'єю.

Незважаючи на всі перераховані труднощі, більше 81% опитаних заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії жертвували кошти на ЗСУ. 60% – гроші на гуманітарні потреби, 54% – дали притулок або допомогли ВПО, 37% – займалися волонтерством.