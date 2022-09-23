ЄС упродовж тижнів хоче домовитись про обмеження цін на російську нафту, – Bloomberg

Країни-члени Європейського Союзу намагаються досягти впродовж кількох тижнів політичної угоди, яка б запровадила обмеження ціни на російську нафту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



Обговорення активізувалося після того, як президент РФ Владімір Путін оголосив про "часткову мобілізацію". Рішення, ймовірно, буде включено до нового пакету санкцій, запропонованого Єврокомісією.

Обмеження цін призведе до об'єднання ЄС із зусиллями США, спрямованими на те, щоб не допустити різкого зростання вартості нафти та вдарити по доходах Москви.

Як зазначили співрозмовники агентства, попри нові зусилля з боку Єврокомісії та деяких держав-членів, план зіштовхується з багатьма перешкодами й позитивний результат не є само собою зрозумілим. Зазначається, що рішення про санкції вимагають одностайності, що може бути складним, оскільки в кожного члена ЄС свої енергетичні потреби.

Представники держав-членів зустрінуться з Єврокомісією на вихідних, щоб обговорити нові санкції, які, окрім обмежень на нафту, можуть включати додаткові обмежувальні заходи щодо окремих осіб і секторів, таких як технології та предмети розкоші, повідомили джерела.



Багато деталей ще потрібно опрацювати, зокрема, встановити граничну ціну. Також залишається незрозумілим, як таке обмеження буде запроваджено разом із ембарго ЄС на російську нафту та забороною послуг, необхідних для її транспортування, погоджених на початку цього року. У будь-якому разі існує певна терміновість, оскільки обмеження ціни потрібно буде прийняти до того, як заходи ЄС набудуть чинності 5 грудня.



Представники національних урядів у Брюсселі намагатимуться досягти попередньої угоди щодо цінову межу перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня.

Але однією із найбільших проблем може стати протидія Угорщини, а для ухвалення рішення потрібна одностайність.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати санкції проти Росії. За його словами, санкції ЄС підвищили ціни на газ та інфляцію, і якщо ці заходи будуть скасовані, ціни на газ негайно впадуть на 50%.