Майже 20% українських рітейлерів скоротили штат за час війни, – дослідження

Майже 20% українських рітейлерів за час війни скоротили штат співробітників більш ніж на 10%, при цьому 62% компаній позапланово скорочують процес прийняття на роботу нових співробітників.

Про це йдеться в спільному дослідженні Асоціації рітейлерів України та Rabota.ua, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненими даними, станом на серпень 14,2% опитаних рітейлерів скоротили до 10% співробітників, 7,1% компаній – до чверті, а 12,8% – близько половини штату та більше.

Скорочення стосувалися переважно позицій, пов'язаних із підтримкою клієнтів (42%), бек-офісних адміністративних ролей (34%) та виробничого лінійного персоналу (17%).

У той же час майже 60% рітейлерів нині працюють у повному складі – їхня кількість з квітня збільшилася на 2,1%.

За даними опитування, 18% компаній зупинили виконання планів найму персоналу до кінця року. Проте 12% повідомили про збільшення найму, а 8% – збереження поточних планів.

Компанії мають намір збільшити найм фахівців у логістиці та доставці (46% опитаних), в IT (41%) та діджитал маркетингу (10%).