Генсек ООН закликав зняти всі обмеження на експорт російських добрив

Усі перешкоди для експорту російських добрив треба зняти, інакше наступного року розпочнеться продовольча криза.

Про це генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо ринок добрив не стабілізується, то наступного року може початися продовольча криза, у світі просто закінчиться продовольство. Необхідно, щоб усі сторони негайно усунули перешкоди для експорту російських добрив, що залишилися", – сказав Гутерріш.

Як повідомлялося, раніше Єврокомісія оприлюднила роз’яснення, відповідно до якого європейським компаніям дозволяється надавати послуги з перевезення та страхування вантажів під час постачання російських добрив, деревини та вугілля до третіх країн.

Раніше президент РФ Владімір Путін вимагав розблокувати експорт російських добрив до третіх країн через порти країн Євросоюзу, погрожуючи заблокувати експорт українського зерна в рамках домовленостей про "зерновий коридор" з ООН.

Нагадаємо, в рамках "зернової ініціативи" про розблокування експорту продовольства з українських портів ООН і Росія підписали таємний меморандум з метою забезпечення безперешкодного постачання російських продовольства та добрив, включаючи сировину для їх виробництва, на світові ринки.