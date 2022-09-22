Чехія не буде видавати гуманітарні візи росіянам, які тікають від мобілізації

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не буде видавати гуманітарні візи громадянам Росії, які намагаються виїхати зі своєї країни, щоб не потрапити під мобілізацію.

Про це Ліпавський сказав у коментарі агенції ČTK, передає Європейська правда.

"Я розумію, що росіяни тікають від того, що викликали відчайдушні рішення Путіна. Але ті, хто тікає з країни через те, що не хоче виконувати обов’язок, запроваджений його власною державою, не відповідає умовам отримання гуманітарної візи", – пояснив глава чеського МЗС.

Раніше в Європейській комісії заявили, що рішення про допуск на свою територію громадян Росії ухвалюють самі держави-члени. Зараз ЄС обговорює, як діяти в ситуації оголошення масової мобілізації.

Раніше повідомлялося, що з міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам РФ, які ухиляються від мобілізації.