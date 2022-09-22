Російські війська пошкодили або зруйнували 11 ТЕЦ, – Мінрегіон

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 7 теплоелектростанцій, ще 4 ТЕЦ зруйновано.

Про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив під час засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23 років, інформує пресслужба Мінрегіону.

За його словами, станом на 22 вересня внаслідок збройної агресії РФ на території України загалом уражено 349 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, а саме: 335 котельні (332 пошкоджено та 13 зруйновано), 11 ТЕЦ (7 пошкоджено і 4 зруйновано) та 3 ТЕС.

Чернишов додав, що державою вже здійснюється фінансування робіт з відновлення Охтирської, Чернігівської ТЕЦ та системи централізованого теплопостачання у Кременчуці.

Як повідомлялося, за даними місцевої влади Чернігова, лише на відновлення Чернігівської ТЕЦ потрібно близько 803 млн грн.

При цьому компанія "ТехНова" Анатолія Шкрібляка не ремонтуватиме ТЕЦ, яку вона орендує, натомість вона звернулася до міської ради з заявою про розірвання договору оренди.