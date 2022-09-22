Фонд держмайна виставив на продаж спиртзавод на Львівщині за 23 мільйони

11 жовтня 2022 року відбудеться онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт", що розташоване у Червоноградському районі Львівської області.

Як повідомляє пресслужба Фонду держмайна, стартова ціна спиртзаводу – 23,6 млн грн, гарантійний внесок для участі в аукціоні складає 4,7 млн грн від стартової ціни.

Загальна площа п’яти земельних ділянок, на яких розташований об’єкт приватизації, складає 12,7 га. Актив включає 24 об`єкти нерухомого майна загальною площею 11,96 тис. кв. м, 31 одиницю транспортних засобів та 516 одиниць устаткування для провадження діяльності.

Актив востаннє модернізований у 2019 році та забезпечений усім необхідним технологічним обладнанням та комунікаціями для виробництва продукції.

Відповідно до умов приватизації, новий власник зобов`язаний сплатити кошти в розмірі балансової вартості активу на рахунки ДП "Укрспирт" для погашення заборгованостей підприємства, в тому числі на виплату боргів по заробітних платах.

Відповідно до законодавчих змін, підписання договорів купівлі-продажу за результатами приватизаційних аукціонів відбуватиметься виключно після проведення оплати переможцями торгів.