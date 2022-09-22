Нацбанк пояснив зниження курсу гривні в обмінниках

Поточні коливання на валютному ринку пов’язані перш за все з психологічним фактором і спекулятивною поведінкою окремих його гравців на тлі оголошення про мобілізацію в РФ.

Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій, повідомляє Інтерафкс-Україна.

"Ми вже неодноразово, зокрема під час повномасштабної війни, проходили такі ситуативні сплески, і завжди у підсумку курс у готівковому сегменті валютного ринку повертався до рівноважного рівня. Хочу нагадати, що курс у готівковому сегменті ринку може як слабшати, так і зміцнюватися", – наголосив Гелетій.

Водночас він пояснив курсові коливання у готівковому сегменті валютного ринку до появи новин про мобілізацію в Росії тимчасовою нестачею готівкової валюти в касах окремих банків.

Заступник голови НБУ нагадав, що для вирішення цієї проблеми Нацбанк здійснює операції з підкріплення кас системно важливих банків готівкою, зокрема на початку цього тижня провів дві операції з обміну готівкової валюти: одну з доларами США, другу з євро, раніше відбулося ще три подібних операції.

За словами заступника голови НБУ, постачання готівкової валюти до різних міст країни та до різних відділень потребує часу, але врешті-решт це допоможе стабілізувати ситуацію з готівковою валютною ліквідністю банків.

"Ми готові й надалі підкріплювати каси банків готівковою валютою для остаточного вирішення цієї проблеми. Національний банк має достатні обсяги готівкової іноземної валюти для цього", – запевнив Гелетій.

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Він додав, що на динаміку курсу на початку осені також впливали традиційні сезонні фактори, які також тимчасові: це зростання попиту на готівкову іноземну валюту з боку агросектору.

"У безготівковому сегменті валютного ринку, в якому здійснюється найбільша частка валютних операцій, негативних тенденцій не спостерігається. Навпаки, відбувається зростання пропозиції валюти з боку насамперед експортерів агропромислової продукції, зокрема завдяки роботі "зернового коридору", – зазначив заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, напередодні курс гривні на готівковому ринку ослабився в середньому ще на 0,4 грн/$ – до рівня близько 42,8 грн/$. Водночас Нацбанк з 21 липня утримує офіційний курс гривні на рівні 36,57 грн/$.

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