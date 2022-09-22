Аграрії отримали за тиждень пільгових кредитів на 3,2 мільярда

За минулий тиждень 1 263 агрокомпанії отримали пільгових кредитів у рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9" на загальну суму 3,19 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Загалом, з початку року 32 255 аграріїв залучили кредитів на 61,26 млрд грн. З них під посівну кампанію до 1 червня – на 38,55 млрд грн, а з 1 червня по сьогодні – 22,71 млрд грн.

Загалом за програмою портфельних гарантій видано кредитів в обсязі 25,73 млрд грн.

Топ-10 регіонів за обсягами кредитування за увесь період – Київська (8,61 млрд грн), Вінницька (6,67 млрд грн), Кіровоградська (6,02 млрд грн), Дніпропетровська (3,97 млрд грн), Одеська (3,9 млрд грн), Полтавська (3,49 млрд грн), Львівська (3,47 млрд грн), Чернігівська (3,34 млрд грн), Волинська (3,26 млрд грн), Хмельницька (3,18 млрд грн) області.

Найбільші обсяги кредитів за цей час надали:

"Райффайзен Банк" (13,06 млрд грн);

"ПриватБанк" (12,77 млрд грн);

"Ощадбанк" (10,37 млрд грн);

"Укргазбанк" (6,58 млрд грн);

"Креді Агріколь банк" (5,25 млрд грн);

ПУМБ (4,27 млрд грн);

"Укрексімбанк" (3,31 млрд грн),

"Прокредит Банк" (1,65 млрд грн).

В Мінагрополітики нагадали, що аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва. Процентна ставка для позичальника – це частина базової процентної ставки за кредитом, яку він сплачує. Різницю між базовою процентною ставкою та процентною ставкою для позичальника компенсує Фонд розвитку підприємництва.