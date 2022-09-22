Російський уряд затвердив підвищення податків для виробників скрапленого газу

Проєкт федерального бюджету РФ на 2023-2025 роки передбачає вилучення надприбутків у виробників скрапленого природного газу і добрив.

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов, передає enkorr із посиланням на видання "Коммерсант".

Також у проєкті прописано підвищення експортного мита й скорочення нафтогазового дефіциту.

"Податкові пропозиції враховують справедливе вилучення частини природної ренти, яка зросла в результаті зміни світової кон'юнктури цін на сировинні товари", – пояснив Сілуанов під час урядового засідання.

Як повідомлялося, для покриття дефіциту федерального бюджету у 2023-2025 роках російський уряд готує підвищення податків для експортерів сировини, а також зростання тарифів на газ для населення всередині країни.