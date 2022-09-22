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Мобілізація коштуватиме Росії 1,3 трильйона рублів щорічно, – Єрмак
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Мобілізація коштуватиме російському бюджету мінімум 1,3 трлн руб. щорічно.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Дефіцит зростає, доходи падають завдяки санкціям. Божевілля завжди обходиться дуже дорого й має катастрофічні наслідки для божевільних", – написав Єрмак.
Як повідомлялося, 21 вересня російський президент Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.
Пізніше повідомлялося, що на найближчі прямі рейси з Москви до Стамбула, Єревану, Баку та інших сусідніх з Росією країн, для виїзду до яких не потрібна віза, вже закінчилися авіаквитки.
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