Виробництво сталі в Україні впало у 5 разів, – Worldsteel

Металургійні підприємства України у серпні поточного року знизили виробництво сталі у 5,1 раза, або на 80,3%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 366 тис. тонн, посівши 30 місце у рейтингу 64 країн-основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у серпні 2022 року зафіксовано скорочення виплавки сталі до серпня 2021 року в більшості країн першої десятки, крім Китаю, Індії та Ірану, передає Інтерфакс-Україна.

Перша десятка країн-виробників стали за підсумками серпня виглядає наступним чином: Китай (83,87 млн тонн, зростання на 0,5% до серпня 2021 року), Індія (10,2 млн тонн, зростання на 1,2%), Японія (7,34 млн. тонн) , "мінус" 7,4%), США (6,99 млн ​​тонн, менше на 7,1%), Південна Корея (6,08 млн тонн, "мінус" 0,4%), РФ (5,9 млн тонн, "мінус "5,5%), Німеччина (2,87 млн тонн, "мінус" 2,3%), Бразилія (2,84 млн тонн, "мінус" 11,3%), Туреччина (2,79 млн ​​тонн, менше на 21%) та Іран. (2,06 млн тонн, зростання на 64,7%).

Україна за підсумками серпня перебуває на 30 позиції із 366 тис. тонн сталі (менше на 80,3% до серпня 2021 року). У липні поточного року країна виробила 281 тис. тонн сталі, у червні – 295 тис. тонн, у травні – 308 тис. тонн, у квітні – 281 тис. тонн, у березні – 200 тис. тонн, у лютому – 1,37 млн тонн , у січні – 1,85 млн тонн.

Загалом у серпні поточного року виплавка сталі у світі знизилася на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 150,55 млн. тонн.

За вісім місяців 2022 року перша десятка країн-виробників стали виглядати так: Китай (693,15 млн тонн, зниження на 5,7%), Індія (83,46 млн тонн, зростання на 7,1%), Японія (60,66 млн ​​тонн, зниження на 5,2%), США (54,93 млн тонн, "мінус" 3,7%), РФ (48,93 млн тонн, зниження на 5,8%), Південна Корея (46 млн тонн, "мінус" 3%), Німеччина (25,41 млн тонн, "мінус" 4,8%), Туреччина (24,43 млн тонн, падіння на 8,8%), Бразилія (23,13 млн тонн, зниження на 4,5%) та Іран (19,46 млн тонн, зростання на 7,8%).

Україна за підсумками восьми місяців поточного року посіла 22 місце з виплавкою 5,19 млн тонн сталі ("мінус" 64,5%).

Загалом за січень-серпень 2022 року 64 країни виробили 1,25 млрд тонн сталі, що на 5,1% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Раніше повідомлялося, що металургійні підприємства України у липні поточного року знизили виробництво сталі у 6,67 раза, або на 85% порівняно з аналогічним періодом 2021 року до 281 тис. тонн, посівши 35 місце у рейтингу 64 країн основних світових виробників цієї продукції.