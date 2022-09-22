БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1468 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
3 347 10
ТЕС (618) електроенергія (2945) Укренерго (1368)

"Укренерего" повідомило про масове виведення блоків ТЕС у аварійні ремонти

Новини БізнесЦензор Енергетика

луганська,тес,(dtek.com)

Протягом останніх двох тижнів швидко збільшується кількість енергоблоків теплових електростанцій (ТЕС), які знаходяться в аварійних ремонтах.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", це співпало із сезонним збільшенням споживання електроенергії в Україні.

"Подібна тенденція спостерігалася і під час попереднього опалювального сезону. Однак зараз сукупна потужність енергоблоків ТЕС, що знаходяться в аварійному ремонті, щодня вдвічі і більше перевищує показник аналогічного періоду 2021 року", – наголошується у повідомленні.

В "Укренерго" зауважують, що така ситуація може свідчити про те, що не на всіх енергоблоках теплових електростанцій вчасно проведено планові ремонти під час підготовки до опалювального сезону. Водночас кількість енергоблоків, що раніше не працювали через відсутність палива, наразі зменшилася.

З огляду на це "Укренерго наголошує, що для успішного проходження опалювального сезону 2022-2023 років генеруючі компанії мають забезпечувати безперебійну роботу теплової генерації.

"Тому наразі треба зробити все необхідне для завершення підготовки енергоблоків до зими та надійної роботи енергосистеми у цей період. Неналежне виконання цих заходів ставить під загрозу надійність енергопостачання українських споживачів та стабільність експорту електроенергії з України", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Окупанти захопили 35% української генерації електроенергії

Водночас в "Укренерго" запевняють, що незважаючи на відсутність виробництва електроенергії на Запорізькій АЕС, наразі власна генерація покриває всі потреби українських споживачів, а також забезпечує експорт електроенергії до Європи.

Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення "Укренерго" припинило публікувати оперативні дані про роботу енергоблоків електростанціїй. 

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахмєтка щось мутить?
показати весь коментар
23.09.2022 07:13 Відповісти
Відповідь на поновлення справи Ротердам+?
показати весь коментар
23.09.2022 07:26 Відповісти
Мало ймовірно. Скоріше за все виконують замовлення рф.

Ротердам+ це не те що може хоч комусь нашкодити бо це повністю законна річ яка при тому ще й була ефективна. І лиш коли її відмінили то почались проблеми. Та навіть більше ця система у нас від партнерів.
показати весь коментар
23.09.2022 07:54 Відповісти
та ні, просто енергетичній галузі після 19 року прийшла пиз..а. це вам відповідь на імпорт з рашки і білорусі, це вам відповідь на міністра енергетики - зеленого умнічку (точно не дибіла , ну 100%), це вам відповідь на мутки з центренерго і т.д.
В минулому році ЗеЕнергетики ввели в роботу всі 6 енергоблоків ЗАЕС щоб не було віялових відключень, такого навіть придурошний СССР не робив.
показати весь коментар
23.09.2022 08:13 Відповісти
А літом не можна було? Розстріляти відповідальних. Вони діють по замовленню рф.
показати весь коментар
23.09.2022 07:52 Відповісти
Ви вибрали відповідальних в 2019 році, себе і розстрілюйте
показати весь коментар
23.09.2022 11:05 Відповісти
Тебе розстріляєм. І до речі зараз при владі не ті кого я обирав. Тим не менш це не є виправдання лягати та вмирати, ну або давати гнидам діяти в інтересах рф.
показати весь коментар
23.09.2022 11:25 Відповісти
ага, їх уже ніхто не вибирав, де тільки 73 відсотка поділося?
показати весь коментар
23.09.2022 16:41 Відповісти
Це вже така національна традиція - починати ремонт ТЕЦ з початком холодів.
показати весь коментар
23.09.2022 10:04 Відповісти
 
 