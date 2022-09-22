"Укренерего" повідомило про масове виведення блоків ТЕС у аварійні ремонти

Протягом останніх двох тижнів швидко збільшується кількість енергоблоків теплових електростанцій (ТЕС), які знаходяться в аварійних ремонтах.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", це співпало із сезонним збільшенням споживання електроенергії в Україні.

"Подібна тенденція спостерігалася і під час попереднього опалювального сезону. Однак зараз сукупна потужність енергоблоків ТЕС, що знаходяться в аварійному ремонті, щодня вдвічі і більше перевищує показник аналогічного періоду 2021 року", – наголошується у повідомленні.

В "Укренерго" зауважують, що така ситуація може свідчити про те, що не на всіх енергоблоках теплових електростанцій вчасно проведено планові ремонти під час підготовки до опалювального сезону. Водночас кількість енергоблоків, що раніше не працювали через відсутність палива, наразі зменшилася.

З огляду на це "Укренерго наголошує, що для успішного проходження опалювального сезону 2022-2023 років генеруючі компанії мають забезпечувати безперебійну роботу теплової генерації.

"Тому наразі треба зробити все необхідне для завершення підготовки енергоблоків до зими та надійної роботи енергосистеми у цей період. Неналежне виконання цих заходів ставить під загрозу надійність енергопостачання українських споживачів та стабільність експорту електроенергії з України", – зазначається у повідомленні.

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Водночас в "Укренерго" запевняють, що незважаючи на відсутність виробництва електроенергії на Запорізькій АЕС, наразі власна генерація покриває всі потреби українських споживачів, а також забезпечує експорт електроенергії до Європи.

Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення "Укренерго" припинило публікувати оперативні дані про роботу енергоблоків електростанціїй.