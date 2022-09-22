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Гендиректор дочірньої компанії тютюнового гіганта JTI в Україні звільнився

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jti

Збори акціонерів тютюнової компанії "JTI Україна" (АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна") прийняли рішення задовольнити заяву про звільнення її чинного генерального директора Пола Холловея з 30 вересня, замість нього на цю посаду строком на два роки буде призначено Світлану Шарамок.

Відповідне рішення акціонери ухвалили 20 вересня, йдеться у повідомленні компанії у системі розкриття інформації НЦКБФР, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, Холловей обійсмав посаду гендиректора "JTI Україна" з 1 січня 2018 року та залишить її 30 вересня. У свою чергу Шарамок вступить на вказану посаду терміном на два роки з 1 жовтня 2022 року.

За даними JTI, Шарамок з квітня 2021 до вересня 2022 року працювала директором з маркетингу "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", також вона обіймала посаду кантрі-менеджера Карибського регіону в корпорації JTI.

"JTI Компані Україна" входить до складу міжнародної групи компаній Japan Tabacco Inc. (JTI). В Україні їй належить Кременчуцька тютюнова фабрика.

Автор: Михайло Орлюк
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