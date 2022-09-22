Німеччина планує націоналізувати колишню дочірню компанію "Газпрому", – ЗМІ

Влада Німеччини планує націоналізацію компанії Sefe – колишньої дочірньої структури "Газпрому".

За даними німецького видання Der Spiegel, компанія, яка вже перебуває у довірчому управлінні німецького уряду, остаточно перейде у власність держави, передає Інтерфакс-Україна.

За словами джерел видання, такі плани пов'язані із ситуацією навколо газової компанії зі штаб-квартирою в Лейпцигу VNG (Verbundnetz Gas Agbo), яка на початку вересня подала заявку на державну допомогу. VNG до цього уклала великий контракт на постачання російського газу через Sefe – до перебоїв із постачанням газу.

Der Spiegel зазначає, що націоналізація Sefe стане кроком на користь безпеки ФРН, і тому не передбачатиме компенсацій з боку німецької влади російській стороні. Водночас, націоналізація відкриє шлях до додаткової допомоги компанії з боку держави.

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Як повідомлялося, уряд Німеччини планує надати 8 мільярдів євро допомоги компанії Uniper SE, яка постраждала через обмеження постачання газу російським "Газпромом", після чого контрольний пакет акцій компанії перейде у власність держави.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини придбає 30% частку в Uniper SE і надасть додаткову допомогу енергокомпанії, яка серйозно постраждала внаслідок скорочення постачання російського газу до Німеччини.

У червні повідомлялося, що німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper заявили, що сплатили за російський газ у євро через російський банк "Газпромбанк".