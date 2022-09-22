Мережа газових заправок "Нафтогазу" припинила роботу

Мережа газових заправок дочірнього підприємства НАК "Нафтогаз Україна" – "Укравтогаз" – призупинила свою роботу.

Про це свідчать дані про роботу автозаправних комплексів на сайті компанії, звернув увагу Укрінформ.

Закриття заправок відбувалося поетапно із початку вересня. Так, 1 і 2 вересня припинили роботу по дві заправки. Одна заправка перестала обслуговувати клієнтів 7 вересня, ще по дві – 9, 13 та 15 вересня. Уже 16 вересня призупинили роботу 17 заправок.

У лютому "Укравтогаз" уже призупиняв роботу заправок через зростання вартості природного газу та електроенергії, а також несприятливу кон’юнктуру ринку. Заправні станції відновили роботу наприкінці травня.

Читайте також: "Нафтогаз" змінив керівництво мережі АЗС Glusco, що належала другу Медведчука

Як повідомлялося, 13 вересня голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко оголосив, що компанія почала запускати роботу автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власним брендом U.GO.

Вітренко не уточнив, де саме заправки відновили роботу під новою назвою, але раніше компанія повідомляла, що спершу такі АЗК відкриють у Києві та Київській області.

Нагадаємо, 13 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України". Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що йдеться про 172 заправки компанії Glusco.