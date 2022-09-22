Українці стали лідерами з оформлення "е-громадянства" в Естонії

Україна має найбільшу кількість електронних резидентів в Естонії – близько 6 тис. осіб, що становить майже 6% від усієї кількості людей, які отримали "електронне громадянство".

Про це розповів міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Крістіан Ярван, передає Укрінформ.

"Зараз в Естонії є майже 100 тис. електронних резидентів зі 176 країн, які заснували в Естонії майже 23 тис. цифрових компаній. Електронне громадянство – це програма тісної співпраці з урядом, у якій немає жодних спрощень під час ретельних перевірок. Тобто лише люди з чесними намірами можуть стати електронними резидентами Естонії", – сказав Ярван.

За його словами, початок повномасштабної війни значно підвищив інтерес українців до естонської програми електронного громадянства. Останні дані демонструють, що майже 1 із 10 нових електронних резидентів є громадянином України. Причому останнім часом Україна додає в середньому до 100 електронних резидентів на місяць.

"Загалом Україна має найбільшу кількість електронних резидентів в Естонії, близько 6 тис. осіб, що становить майже 6% усієї спільноти електронних резидентів. Майже третина з них заснували компанію в Естонії, що робить Україну країною номер один за показником створення компаній електронними резидентами у провідних галузях, таких як комп’ютерне програмування, роздрібні онлайн-продажі та бізнес-консультації", – наголосив Ярван.

Е-резидентство (e-Residence) – програма, яка дозволяє мешканцям інших держав отримувати доступ до естонських сервісів та безпосередньо єдиного європейського ринку.

Наразі естонська програма e-Residence відшкодовує внесок у розмірі до 130 євро всім українцям, які подали заявку на отримання електронного резидентства після 24 лютого 2022 року, та тим, хто подасть заявку до кінця цього року.