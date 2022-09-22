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Новини Макроекономіка
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Білорусь (1494) заборона (384) промисловість (390)

Білорусь заборонила вивозити в Росію смартфони, пилососи та автомобілі

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білорусь

Рада міністрів Білорусі з 23 вересня запроваджує тимчасову заборону на вивезення за межі республіки понад 250 видів промислових товарів.

Заборона поширюється на вивезення товарів до держав Євразійського економічного союзу, у тому числі до Росії, передає Інтерфакс-Україна.

До переліку заборонених до вивезення промтоварів включено легкові автомобілі, мотоцикли, велосипеди, літальні апарати, медичні вироби, залізничні локомотиви, вагони, трактори, різні інструменти та обладнання, газогенератори, обладнання для опалення, ядерні реактори, тепловиділяючі елементи, двигуни та інші силові установки, холодильне та морозильне обладнання, автонавантажувачі, бульдозери, обладнання для сільського та лісового господарства, сільськогосподарські машини, різні види продукції верстатобудування, обчислювальні машини, акумулятори, пилососи, телефонні апарати, включно зі смартфонами, електрична апаратуру, інтегральні схеми тощо.

Заборона не поширюється на товари, що супроводжуються сертифікатом про походження товарів або актом експертизи походження товарів, що підтверджує їхнє білоруське або російське походження, а також товари, що вивозяться за разовими ліцензіями, що видаються міністерством антимонопольного регулювання та торгівлі.

Крім цього, не заборонено вивезення товарів, що "переміщуються між частинами території Російської Федерації транзитом через територію Республіки Білорусь", товари, "вивезені з Республіки Білорусь до Російської Федерації в рамках Союзної держави, у тому числі транзитом через території інших держав".

Заборона діятиме протягом шести місяців.

Автор: Галина Ялівець
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Тобто, Білорусія заборонила спекулювати імпортними товарами (ядерні реактори, ТВЕЛи, пилососи, смартфони - див. перелік у дописі)? Їх можна придбати, але перепродати у ту ж саму росію - зась?
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22.09.2022 19:11 Відповісти
 
 